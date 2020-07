Leclerc: "Pronto a lottare con il coltello fra i denti"

Charles Leclerc ha poco da ridere: il 12esimo tempo dopo le prove libere del GP d'Austria ha confermato che la Ferrari non ha il passo per lottare con le Mercedes.

Il monegasco, però, è consapevole della situazione di una squadra del Cavallino che deve giocare in difesa e non vuole farsi prendere dallo sconforto in attesa delle modifiche promesse per l'Ungheria, ma conto di riscattarsi già domani...

“È stato bello risalire di nuovo in macchina dopo una lunga pausa, ma tutto sommato quella di oggi non credo sia stata una giornata troppo facile per noi, per questo è stato difficile godersela al massimo. Le macchine sono tutte molto vicine, il che è emozionante da vedere da una parte, ma d’altra parte, ci piacerebbe poter essere a lottare un po’ più avanti".

"L’equilibrio della macchina non è poi così male, dobbiamo recuperare terreno a livello di prestazione assoluta. La nostra mancanza di passo non dipende da un elemento in particolare, quindi domani proveremo varie soluzioni e vedremo se riusciremo a trovare della performance".

"Le qualifiche saranno un bello spettacolo, dato che ci sono un bel po’ di squadre vicine. Siamo pronti a combatteremo con il coltello fra i denti e stasera sarà fondamentale fare le scelte giuste per tornare in pista domani con una vettura più competitiva”.