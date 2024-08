F1 | Leclerc: "Presto le novità. Spero ci aiutino ad avvicinarci"

Nessuno, in Ferrari, ha ancora ufficializzato quando arriveranno i tanto attesi e sospirati aggiornamenti per le SF-24, ovvero quelle componenti che, nell'immaginario dei tifosi, dovrebbero riportare le Rosse a lottare quanto meno per il podio.

Ma tra le aspettative e la realtà, spesso, c'è ben più di un oceano. Mentre la Ferrari va alla ricerca di un risultato massimizzato nella ostica pista di Zandvoort, a Maranello la squadra sta preparando il pacchetto che, almeno in parte, dovrebbe esordire a Monza, nella gara di casa del Cavallino Rampante.

Queste novità sono attese da tutti, soprattutto dai piloti, i quali hanno visto scivolare dalle mani quasi 2 mesi interi di gare per dare tempo al team di capire i problemi, trovare rimedi e pensare a qualcosa che potesse renderle veloci, tornando in lotta per podi e vittorie.

"Come team siamo consapevoli della situazione che stiamo attraversando. Stiamo lavorando tanto sulle novità che potremo montare sulla macchina a breve e spero che queste ci possano portare più vicino a quelli davanti", ha dichiarato Charles Leclerc a Zandvoort.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images

La Ferrari, nel corso degli ultimi anni, spesso non ha brillato nella realizzazione di aggiornamenti validi a tal punto da migliorare le proprie monoposto in modo significativo. Ecco perché Leclerc non se l'è sentita di fare previsioni, affidando l'ardua sentenza al tempo.

"Spero che le nuove componenti che arriveranno possano aiutarci a fare un passo avanti. Quanto sarà grande quel passo solo il tempo ce lo dirà".

"Qui a Zandvoort dovremo lottare per poter portare a casa più punti che potremo. Questo è l'unico obiettivo possibile fino a quando arriveranno le novità che potranno aiutarci a tornare più avanti", ha concluso il vincitore del Gran Premio di Monaco 2024.