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F1 | Leclerc perplesso: “Siamo lenti. C’è qualcosa di anomalo, ma non capiamo cosa e perché”

È stato un venerdì molto difficile per la Ferrari, non tanto solo per il distacco dalla Mercedes, dato che la Stella è sembrata su un altro pianeta per tutti, ma piuttosto per le sensazioni dei piloti. Secondo Leclerc c'è qualcosa di anomalo: il problema è che al momento non si hanno ancora idee chiare sul perché, ma sarà una lunga notte di lavoro.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 27 nov 2026, 20:14

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Una giornata difficile, ma anche anomala. Così Charles Leclerc ha descritto un venerdì amaro in casa Ferrari, dove il problema non è tanto solo la performance, ma anche il capire cosa non stia funzionando. Proprio per questo il monegasco ha parlato di un’anomalia, perché la SF-26 sin dal primo giro di questo pomeriggio non ha mai trovato un buon bilanciamento, con difficoltà protratte anche nella notte.

Il settimo e ottavo posto sono un po’ lo specchio di queste difficoltà, anche se con delle precisazioni da fare. In primis, Leclerc ha perso una parte del turno perché, dopo aver perso la vettura in accelerazione in uscita da una curva veloce, proprio a conferma di quella perdita di stabilità di cui accennavano i piloti, ha danneggiato il fondo sulla ghiaia, dovendo quindi sostituire l’unità.

Chiaramente ciò ha limitato il tempo a disposizione per la ricerca del tempo, tanto che il miglior crono del monegasco è rimasto il primo segnato in assoluto durante la sessione. Ma il problema di fondo è un altro, perché anche migliorando di qualche decimo la performance lo scenario non sarebbe cambiato in maniera radicale.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Certo, la Rossa sarebbe più vicina e migliorando il tempo con le soft magari sarebbe il distacco da Red Bull e McLaren sarebbe più contenuto, ma a preoccupare Leclerc è proprio il comportamento della sua vettura, anche perché il distacco dalla Mercedes a pari gomma, dato che anche i piloti della Stella non hanno segnato un tempo con la soft, è ben più alto delle attese.

"È stata semplicemente una sessione davvero, davvero difficile. Credo che il miglior tempo sul giro sia stato il mio primo giro in FP2 e, da quel momento in poi, non siamo mai riusciti a migliorare davvero”, ha confermato Leclerc dopo le libere, tracciando un primo bilancio della sua giornata.

“Non abbiamo completato molti giri con le gomme medie, perché abbiamo dovuto fermarci per riparare i danni al fondo che ho causato passando sul cordolo. Poi, quando ho perso il controllo della macchina, probabilmente la situazione è peggiorata ulteriormente”.

Diego Ioverno, DS della Ferrari, ha confermato che anche dopo il cambio del fondo sono rimasti piccoli problemi sulla vettura, ma nulla che potesse compromettere la performance in maniera così decisiva. Anche Leclerc ha infatti confermato che non è il tempo perso o i danni che pesano sulla performance, perché la SF-26 si è dimostrata piuttosto nervosa sin dal primo turno.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

A inizio giornata il monegasco aveva riportato, un po’ come tutti del resto, tanto sottosterzo, provando a virare anche verso scelte più estreme di setup con la regolazione del flap, ma non è bastato per trovare la strada. Nel secondo turno, ad esempio, Hamilton ha riportato una vettura molto puntata davanti, ma con pochissimo supporto al retrotreno, il che non aiuta nelle curve più rapide.

“Abbiamo quindi deciso di sostituire il fondo, perdendo tempo, ma a dire il vero non è nemmeno questa la ragione della nostra lentezza. Siamo stati semplicemente molto lenti dal primo giro di questa mattina fino all'ultimo giro della seconda sessione. È davvero difficile capire quale sia l'anomalia che spiega questa situazione”, ha poi aggiunto Leclerc.

Quando sono difficoltà così estese, non deve sorprendere che si presentino sia sul giro secco che sulla simulazione del passo gara. Quando la vettura è fuori dalla sua finestra ideale, anche per una SF-26 che in genere è più vicina sulla lunga distanza che nella simulazione di qualifica, è difficile riuscire a trovare un punto di forza che possa compensare.

Non è un caso che, quindi, il tempo perso non si accumuli in un singolo settore, ma in ogni punto della pista, dalle curve lenti a quelle più veloci, dove emergono forse le difficoltà più importanti. Per dare un riferimento, nella sequenza rapida del terzo settore con tante curve in appoggio la Ferrari arrivare a patire un gap di 15 km/h, anche se naturalmente avrebbe potuto essere più contenuto se Leclerc avesse girato con più costanza.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Credo davvero che ci sia qualcosa di anomalo che dobbiamo individuare. Al momento non siamo ancora riusciti a capire esattamente di cosa si tratti, ma continueremo a lavorare per cercare di ribaltare la situazione. La cosa che preoccupa di più è il passo nel suo complesso. Siamo stati molto lontani dai migliori sia nelle simulazioni da qualifica sia nei long run”.

“Di solito il passo gara è uno dei nostri punti di forza, ma oggi non abbiamo mostrato competitività in nessuna condizione. C'è molto lavoro da fare, ma al momento non ho davvero un'idea chiara di cosa possiamo migliorare in modo significativo per ribaltare la situazione, perché è esattamente questo ciò di cui abbiamo bisogno”.

Giustamente, è però importante sottolineare che le difficoltà sono globali, perché anche McLaren e Red Bull in realtà sono molto distanti dalla Mercedes, che qui pare avere una superiorità così netta al punto da riportare la mente a inizio campionato. Ferrari vive quindi di difficoltà proprie, ma in uno scenario più ampio in cui anche altri rivali sono distanti dalla Mercedes.

“Credo che non riguardi solo noi, ma un po' tutti, soprattutto se ci si confronta con Mercedes. Sembrano aver sempre avuto la vettura migliore, ma ora il vantaggio è arrivato a un livello che non ci aspettavamo”.

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