F1 | Leclerc: "Non potevo fare di più, ma al titolo credo ancora"

Charles Leclerc di rimonta, e dopo le vicissitudini del weekend del Gran Premio del Canada non avrebbe potuto essere altrimenti. Il pilota della Ferrari ha conquistato un quinto posto dopo essere partito dalla 19esima casella della griglia, per l'occasione tutta tinta di rosso per ricordare i 40 anni dalla scomparsa dell'idolo locale Gilles Villeneuve.

Partito con gomme Hard per fare un primo stint di gara molto lungo - provando anche a fare una sosta sola - la rimonta di Leclerc si era arenata dietro all'Alpine di Esteban Ocon. I due si sono trovati vicinissimi per diversi giri, ma il francese aveva gomme più fresche e una migliore trazione in uscita dalle curve lente.

La Ferrari numero 16, invece, aveva un assetto scarico (e un'ala nuova apposita), per cercare di avere tanta velocità di punta ma che, forse, ha non ha pagato proprio nei tratti in uscita dalle curve lente, ovvero quelli cruciali per preparare bene i sorpassi a vetture non così tanto più lente della Rossa.

"Alla fine è stato divertente. L'inizio frustrante, perché ero in un treno di tante vetture con il DRS a disposizione e non potevo fare niente", ha dichiarato Leclerc a fine gara. "Dovevo solo essere paziente e aspettare. A metà gara mi sono ritrovato con Ocon davanti che aveva gomme molto più fresche e fuori da curva 10 andava come un fulmine. E io facevo fatica con la trazione, non era abbastanza per superare".

Una volta scelta la strategia, Leclerc è rientrato ai box ma qualcosa non ha funzionato. Il cavalletto posteriore che solleva la F1-75 ha perso il gancio sotto al diffusore e la Rossa di Charles è tornata a terra in anticipo. Questo ha costretto i meccanici ad allungare la procedura di cambio gomme e ha fatto uscire il 24enne dietro un altro gruppetto di vetture molto vicine tra loro, dunque tutte con la possibilità di utilizzare il DRS.

"Quando avevo poi il gap per fermarmi ed evitare il traffico abbiamo avuto un problema al pit stop che mi è costato tanto, perché poi mi sono trovato dietro dietro a un trenino di 4 macchine tutte con il DRS attivo. A quel punto mi sono preso più rischi, mi sono divertito, e il quinto posto era il miglior risultato possibile oggi. Bello un fine gara del genere, ma il quinto posto non può lasciarmi contento".

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, e Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Il quinto posto finale, arrivato anche grazie all'intervento della Safety Car dopo l'incidente di Yuki Tsunoda, ha permesso a Leclerc di montare un nuovo set di gomme Medium e di superare le Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon grazie a ottimi sorpassi prima del tornantino che immette sul lungo rettilineo prima dell'ultima chicane.

"Era difficile vedere quanta trazione avessero alcune macchine davanti a me in uscita dalla 10, ma sono riuscito a restare abbastanza calmo. Era una gara di pazienza e ha pagato con il quinto posto. In una gara dove sono partito 19esimo, il quinto era il miglior risultato possibile. Ora puntiamo a vincere a Silverstone e a recuperare dei punti".

"Sicuramente partire davanti come ho fatto nelle ultime gare era una buona cosa, non dobbiamo abituarci a partire dalle retrovie. Speriamo di riprendere l'abitudine di inizio anno a Silverstone e di partire almeno nelle prime due posizioni".

Con la vittoria di Verstappen e il contemporaneo quinto posto di Leclerc, il ferrarista ha ora 49 punti di ritardo dall'olandese campione del mondo in carica. Eppure, con tante gare ancora da disputare, Leclerc crede ancora fortemente al titolo come ha ribadito a fine gara.

"Certo, certo. Vado sempre a letto pensando che il titolo sia alla nostra portata. Quanti punti ho di distacco da Max? 49 no? 2 vittorie. Non sarà facile, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi. Non siamo gli unici ad avere problemi d'affidabilità, non vuol dire che siamo a posto, ma se ci mettiamo a posto abbiamo le prestazioni per poter tornare davanti. Dobbiamo lavorare per riuscirci".

"Non posso giudicare quello che succede in Red Bull, ma tutti i team hanno problemi da qualche parte. Poi c'è anche la Mercedes che sta tornando, quindi sarà certamente un mondiale lungo. Io ho sfruttato molto le gomme Medium negli ultimi giri per superare il trenino di 4 macchine e poi non ho avuto più passo per risalire, ma il nostro passo era sicuramente migliore di quello che abbiamo fatto vedere. Sicuramente però le Mercedes hanno fatto un passo avanti", ha concluso il monegasco.