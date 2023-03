F1 | Leclerc: "Non aspettiamoci miracoli questo fine settimana"

Carica lettore audio

I ricordi, anche quelli piacevoli, non sembrano interessare più di tanto Leclerc. Dodici mesi fa ottenne a Melbourne una vittoria autoritaria, con venti secondi di vantaggio su Sergio Perez, ma quando gli viene ricordato, Charles non va oltre un sorriso abbozzato.

“Sono dei bei ricordi, ma ora dobbiamo pensare a quest’anno e arriviamo qui in una situazione differente rispetto a dodici mesi fa. Chiaramente, la nostra performance non è buona come l'anno scorso, ma stiamo lavorando molto per cercare di tornare dove vogliamo essere. Lo scorso anno eravamo tutti davvero felici, ma sono ricordi e non credo che ci saranno miracoli questo fine settimana”.

Gli obiettivi di Leclerc cambiano molto tra sabato e domenica. “In qualifica la performance è stata positiva sia a Jeddah che in Bahrain – ha confermato Charles - sul giro veloce siamo competitivi, siamo in grado di estrarre le prestazioni dal nostro pacchetto".

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari

"Sappiamo però che in gara soffriamo di più, ogni volta che le condizioni cambiano vediamo di più i limiti della macchina, e stiamo cercando di concentrarci su questo, ma penso che l'immagine in gara sarà abbastanza simile”.

L’obiettivo della Ferrari sono i 58 giri di domenica, anche a costo di sacrificare qualcosa in qualifica. È questo un aspetto diventato prioritario in attesa degli sviluppi che arriveranno a fine primavera.

“L’obiettivo è avere una macchina più solida in tutte le condizioni – ha concluso Charles - siamo competitivi in qualifica quando c'è il massimo del grip, ma ogni volta che perdiamo un po' di aderenza in gara, inizia a essere molto, molto difficile e perdiamo un bel po' di prestazioni. È questo l’aspetto su cui dobbiamo lavorare”.