F1 | Leclerc: "Ero senza scia, ma domani proviamo a fare doppietta"

Seppur si tratti solo delle qualifiche, a Monza davanti a tutti c’è una Ferrari. Nel “Tempio della Velocità”, la squadra del Cavallino è stata capace di sfruttare al meglio le proprie doti velocistiche sui rettilinei per strappare la pole position grazie a Carlos Sainz, il quale ha battuto Max Verstappen per soli 13 millesimi. Più staccato l’altro portacolori della Scuderia di Maranello, Charles Leclerc, terzo a 67 millesimi dalla vetta.

Al di là del risultato finale, non è stato il weekend più semplice della stagione per Charles Leclerc in termini di feeling con la SF-23, che sin dal venerdì non aveva nascosto di aver faticato a trovare la giusta fiducia nella sua vettura. Un aspetto che si era soprattutto in condizioni di poco carburante a bordo e con le gomme più tenere, mentre il monegasco aveva spiegato di sentirsi maggiormente a suo agio con la monoposto nelle prove sulla lunga distanza con maggior benzina imbarcata.

Tuttavia, dopo aver faticato nelle libere, come altre volte in passato in qualifica si è acceso qualcosa, la classica scintilla, che ha fatto ritrovare a Leclerc maggior fiducia nella SF-23. Giunto in Q3, indubbiamente il Ferrarista si era presentato come uno dei candidati alla pole position, con Max Verstappen e Carlos Sainz come principali rivali. Tuttavia, in entrambi i tentativi il monegasco non è stato in grado di sfruttare la scia, lasciando troppo spazio da chi lo precedeva, nella fattispecie Fernando Alonso.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"La mia sensazione può solo essere fantastica con i tifosi. Sono un po' deluso, perché volevo la pole. Ma c'è Carlos primo ed è grandioso per la Ferrari. Lui ha fatto un gran weekend mentre io ho faticato nelle Libere. Ho faticato un po’ in FP1, FP2 e FP3, ma in qualifica sono riuscito a mettere tutto assieme ed ero molto contento”, ha raccontato Leclerc subito durante le interviste.

“Ma purtroppo in Q3 non ho avuto la scia e questo mi è costato almeno una posizione, ma è la vita e dobbiamo essere felici, soprattutto da parte mia perché ho faticato tanto, ma il pubblico è fantastico. Non sorrido spesso quando sono terzo, ma essere qui con loro è fantastico", ha aggiunto l’alfiere della Rossa rimarcando come anche pochi millesimi con una scia avrebbero potuto aiutarlo quantomeno a conquistare la prima fila, soprattutto tenendo a mente che anche lo stesso Verstappen ha effettuato l'ultimo tentativo da solo.

Leclerc si è poi concentrato anche sulle scelte di assetto, che si sono rivelate errate al venerdì. Per questo, dalla FP3 si è poi allineato al compagno di squadra, dovendosi adattare il più velocemente possibile al nuovo set-up: "Penso che di aver fatto un po' di fatica ieri, abbiamo iniziato con un differente set-up e per qualche motivo sono andato nella direzione sbagliata, ieri facevo davvero fatica a guidare la macchina. Questa mattina mi sono allineato alle scelte di Carlos e lì si è semplicemente trattato di adattarmi il più velocemente possibile perché non avevamo molti giri a disposizione".

I primi tre qualificati Max Verstappen, Red Bull Racing, l'uomo della pole Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Con l'entusiasmo dei tifosi sugli spalti, Leclerc ha poi dedicato un pensiero proprio a chi è giunto sul circuito brianzolo per sostenerlo: "Domani proveremo a fare doppietta con Carlos, primo e secondo. Grazie mille per quello che fate”, ha detto Leclerc rivolgendosi ai tifosi in italiano.

“Prima della qualifica stavo faticando, non pensavo di essere così vicino alla pole. Carlos ha fatto un lavoro fantastico in questo weekend. Domani faremo di tutto per provare a fare una doppietta".