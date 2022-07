F1 | Leclerc leggendario in Austria. Battuto Verstappen, Sainz a fuoco

Carica lettore audio

L'incantesimo si è rotto in casa della Red Bull: Charles Leclerc è tornato alla vittoria nel GP d'Austria cancellando delusioni e mal di pancia con una gara straordinaria nella quale si è permesso il lusso di sorpassare Max Verstappen tre volte in pista. E' stata una vittoria liberatoria quanto sofferta: il monegasco ha concluso la gara con il cuore in gola perché l'acceleratore gli restava aperto anche in fase di rilascio, limitandogli anche la possibilità di scalare le marce.

Charles non ha perso la calma e ha saputo gestire gli ultimi giri con le difficoltà tecniche che hanno reso leggendaria questa bellissima vittoria che arriva una settimana dopo quella di Carlos Sainz a Silverstone.

La Ferrari ha dimostrato sul campo una superiorità netta nei confronti della Red Bull di Max Verstappen e Leclerc è tornato sul gradino più alto del podio dopo cinque gare nelle quali non è mai salito sul podio. Leclerc ha dimostrato che la F1-75 ha un minore degrado di gomme rispetto alla Red Bull con ogni mescola e la rossa può guardare al futuro con ottimismo: il monegasco riduce il distacco a 28 punti (il giro più veloce con le medie lo ha firmato Max in 1'07"275 e si è portato a casa il punticino addizionale).

Leclerc con il successo di Spielberg e il contemporaneo ritiro di Carlos Sainz apre una forbice di 37 punti sul compagno di squadra che lo metterà nel ruolo di pilota di punta del Cavallino nei prossimi appuntamenti. Lo spagnolo stava disputando una gara esemplare: proprio quando stava per portare l'attacco decisivo a Verstappen per infilzarlo in vista di una doppietta rossa, è stato costretto a parcheggiare la sua macchina perché aveva ceduto il turbo e un principio d'incendio ha avvolto il cofano della F1-75. Carlos prima di uscire dalla vettura ha atteso l'arrivo dei commissari con gli estintori che sono riusciti a spegnere le fiamme.

La Ferrari non riesce a raccogliere quello che semina, anche perché i problemi di affidabilità non sono affatto risolti e questo sarà un problema nella sfida iridata.

Max Verstappen si è aggrappato al secondo posto con una RB18 che è andata in crisi nel consumo delle gomme, a dimostrazione che le sorprese sono sempre dietro all'angolo in questo mondiale combattutissimo: l'olandese ha capito che non era giornata e ha cercato di lucrare il massimo in una corsa nella quale hanno concluso a pieni giri solo cinque piloti. La Red Bull ha perso troppo presto Sergio Perez costretto al ritiro e mai stato in bagarre.dopo il contatto con George Russell.

Il podio è stato completato da un grande Lewis Hamilton che ha messo la sua W13 rabberciata alla meglio davanti a quella del compagno di squadra George Russell. Lewis ancora una volta ha dato un saggio della sua classe, cercando di ristabilire una gerarchia nella casa di Brackley.

Ultimo a giri pieni è stato Esteban Ocon con l'Alpine che ambisce con grande concretezza al quarto posto nella classifica dei Costruttori visto che anche Fernando Alonso ha portato un punticino con il decimo posto, mentre la McLaren ha capitalizzato il settimo posto di Lando Norris e il nono di Daniel Ricciardo.

Fra i protagonisti del weekend ci sono i piloti della Haas: Mick Schumacher è sesto con il più esperto Kevin Magnussen ottavo. Il tedeschino sembra aver cambiato passo dopo essersi sbloccato in Gran Bretagna e non ha esitato di lottare anche con campioni più blasonati come Sir Hamilton. La Haas ha dimostrato una velocità di punta sensazionale che ha fatto pensare la disponibilità di un ibrido evoluto.

Pessima gara per Pierre Gasly capace di meritare ben tre penalità di 5 secondi: gara da dimenticare per il francese, mentre Alonso dovrà pagare un unsafe release al pit stop: l'Alpine pagherà con una multa...