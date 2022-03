F1 | Leclerc: "Le gare sarebbero molto noiose senza DRS"

Carica lettore audio

La bellissima lotta per la vittoria del Gran Premio dell'Arabia Saudita tra Charles Leclerc e Max Verstappen è stata piuttosto influenzata dall'efficacia del DRS.

Oltre a creare situazioni nelle quali i due hanno giocato al gatto e al topo alla zona di rilevamento del DRS prima dell'ultima curva, è chiaro che l'ala mobile ha avuto un impatto decisivo nella gestione del finale di gara.

In parte c'era stata la speranza che la revisione delle regole della F1 avrebbe permesso di vedere delle buone gare anche senza l'utilizzo del DRS, ma i piloti ritengono che sia ancora fondamentale.

Leclerc, che a Jeddah ha chiuso secondo alle spalle di Verstappen, pensa che al momento non ci sarebbe molta azione in pista se il DRS fosse stato messo al bando.

"Penso che il DRS debba rimanere per ora, altrimenti le gare sarebbero molto noiose", ha detto il pilota della Ferrari. "Ora si riesce a stare molto più vicini alla macchina che ti precede rispetto all'anno scorso, ma penso che non sia ancora sufficiente per eliminare il DRS".

"Fa parte delle gare e in realtà mi piace molto. Fa parte della strategia di ogni pilota in termini di difesa e sorpasso, e per ora deve fare parte delle corse".

Il vincitore della gara di Jeddah, il campione del mondo Max Verstappen, ha sottolineato a sua volta che il DRS è stato lo strumento che gli ha permesso di superare Leclerc.

"Se non avessi avuto il DRS, oggi non sarei mai passato", ha detto dopo la gara. "Penso che siamo ancora troppo sensibili a questo aspetto. E naturalmente, su alcune piste è più facile sorpassare che su altre. Ma per me al momento, se non ci fosse stato il DRS, oggi avrei chiuso secondo".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, takes victory ahead of Charles Leclerc, Ferrari F1-75, 2nd position Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Anche se con le nuove monoposto ad effetto suolo si ha la sensazione che i piloti abbiano una maggior possibilità di stare incollati alla vettura che li precede, Max ritiene che ci siano ancora degli aspetti da migliorare.

"Penso che le vetture siano migliori da questo punto di vista, ma dipende anche dalle gomme. Con la gomma dura potevo stare vicino senza problemi, con le altre mescole, anche se probabilmente dipende anche dalla pista, c'era un crollo dopo qualche giro. Inoltre, anche il peso delle vetture incide sulla gomma, quindi è un qualcosa su cui dobbiamo ragionare per il futuro".

Carlos Sainz ritiene, tuttavia, che l'efficacia del DRS potrebbe essere rivalutata in futuro, visto che in Arabia Saudita ha mostrato un effetto davvero importante.

"Senza DRS è quasi impossibile sorpassare al giorno d'oggi", ha detto. "Quello che è migliorato è la prevedibilità della vettura quando ne segui un'altra da vicino anche nei tratti più guidati".

"Ma senza quei tre o quattro decimi che ti dà il DRS in rettilineo sarebbe impossibile sorpassare. Anche perché l'effetto scia è minore rispetto all'anno scorso. Forse dovremmo solo considerare di rendere un po' minore l'effetto del DRS, in modo da non avere i delta che vediamo oggi, che rendono alcuni sorpassi troppo facili".