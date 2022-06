F1 | Leclerc: "L'affidabilità è un problema. Persi punti pesanti"

Carica lettore audio

Una Ferrari, quella che è in testa a un gran premio, costretta al ritiro ben prima della bandiera a scacchi proprio mentre era in testa. Ormai questa diapositiva si sta riproponendo troppe volte e lo ha fatto anche oggi, al Gran Premio d'Azerbaijan, dove Charles Leclerc è stato costretto a ritirarsi proprio mentre era davanti a tutti.

Una fumata eloquente dal retrotreno dalla bella, veloce, ma fragile F1-75 ha lasciato tutti esterrefatti. Gli uomini al muretto del Cavallino Rampante, i meccanici intenti a seguire la gara dal box e, ovviamente, lo stesso Charles Leclerc.

Per il monegasco, dunque, è arrivata l'ennesima mazzata in un avvio di stagione che sembrava molto promettente, ma che i guai a livello d'affidabilità stanno rendendo a dir poco amaro. La competitività della Ferrari è eloquente, ma senza l'affidabilità svanisce tutto quanto.

"Con le ultime tre gare, vedendo come sono finite, sembra che l'affidabilità sia per noi un problema", ha dichiarato poco dopo il ritiro Charles Leclerc. "Non so, non vorrei dire troppo perché non trovo le parole giuste. Fa male. Sono tre gare che siamo competitivi, ma non riusciamo a ottenere il risultato finale. Domani faremo un reset. La motivazione ci sarà sempre come c'è ora, ma non possiamo ignorare questi punti persi".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, supera Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 e Carlos Sainz, Ferrari F1-75. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Charles vede così sfumare altri punti pesantissimi in un Mondiale che sembrava già ben indirizzato dopo poche gare e che ora, inaspettatamente, sembra aver preso una strada completamente opposta, quella di Max Verstappen e della Red Bull.

"I punti persi sono importanti in ottica Mondiali, certo. Sono 25 punti e 25 punti sono tanti, sono sicuramente una cosa che fa male. Adesso è difficile trovare lati positivi".

"Dobbiamo trovare le motivazioni di questi ritiri e fare in modo che ciò non possa più ripetersi. Dobbiamo davvero analizzare le cose. Siamo stati competitivi nella prima parte della stagione senza avere grossi problemi, però sembra che da quando siamo un po' più competitivi siano comparsi questi problemi. Ma non abbiamo fatto cambiamenti significativi. E' difficile da capire cosa succede, ma dobbiamo capire cosa sia successo oggi".

Un vero peccato per Leclerc, che dopo essersi visto superare in partenza da Sergio Perez, era riuscito a sfruttare una buona intuizione del muretto Ferrari sfruttando una Virtual Safety Car per effettuare un pit stop anticipato passando dalle gomme Medium alle Hard, perdendo molti meno secondi attraverso il ritmo gara imposto dalla VSC.

Di solito, in questi casi, si dice: "Meglio avere una vettura veloce e poco affidabile che l'esatto contrario, perché è più facile rendere affidabile una macchina veloce che non rendere veloce una macchina affidabile ma non molto competitiva". Ora la palla rimane nelle mani degli ingegneri Ferrari: urge intervenire e al più presto, prima che diventi troppo tardi e sfuggano due titoli che sembravano poter essere combattuti sino alla fine.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, si ritira a causa di problemi tecnici alla power unit Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images