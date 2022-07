F1 | Leclerc: "La mancata sosta? Decisione sbagliata"

Carica lettore audio

Dopo una attesa che durava dal Gran Premio d’Australia la Ferrari è tornata al successo in Inghilterra, ma la vittoria ottenuta oggi da Carlos Sainz ha un sapore amaro.

In una gara dove Max Verstappen è stato subito attardato da problemi, per poi chiudere in settima posizione, il team di Maranello è parso ancora una volta incerto nella gestione della strategia andando alla fine a penalizzare Charles Leclerc.

Il monegasco, in occasione della seconda partenza, aveva difeso con i denti la terza posizione arrivando anche allo scontro con la Red Bull di Perez per poi danneggiare la paratia destra dell’ala anteriore perdendola completamente.

Il danno, però, non ha impedito a Leclerc di spingere e mostrare in pista un passo decisamente superiore a quello del suo compagno di squadra.

Quando Verstappen ha improvvisamente rallentato per un problema ad uno pneumatico dopo aver colpito un detrito, Leclerc si è messo subito in scia a Sainz e tra i piloti della Scuderia ed il muretto box è iniziata una lunga conversazione via radio.

Logica avrebbe voluto che il pilota meglio piazzato in campionato sarebbe stato favorito chiedendo allo spagnolo di lasciare strada, ma così non è stato. Sono trascorsi vari giri prima che Sainz venisse chiamato ai box mentre alle spalle del duo Ferrari Lewis Hamilton guadagnava decimi su decimi.

La situazione è poi precipitata in occasione dell’ingresso in pista della safety car chiamata in causa per consentire ai commissari di rimuovere la Alpine di Esteban Ocon rimasta ferma. In questa occasione il team di Maranello ha commesso un altro errore strategico decidendo di lasciare in pista Leclerc con le hard e far entrare ai box Sainz – imitato da Hamilton, Perez ed Alonso – per montare un treno di soft.

In quel momento si è capito che la gara del monegasco sarebbe stata segnata. Alla ripartenza Leclerc ha sofferto in trazione e Sainz si è preso di forza la prima posizione lasciando così il compagno di squadra in balìa di Hamilton e Perez.

La lotta col messicano e col pilota della Mercedes è stata spettacolare, ed ha mostrato ancora una volta tutto l’immenso talento del monegasco, ma alla fine Leclerc ha dovuto alzare bandiera bianca ed accontentarsi della quarta posizione.

Un delusione apparsa manifesta anche sul volto di Leclerc a fine gara. Quando Charles si è presentato al ring delle interviste è stato bravissimo nel restare diplomatico nonostante la rabbia per un risultato inferiore alle aspettative.

“È stata ancora una gara dove è mancato il risultato finale. Io ho fatto di tutto, e penso lo si sia visto nelle difese nel finale. Di più non so cosa avrei potuto fare”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, lotta con Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Leclerc ha poi criticato senza nascondersi la scelta strategica del muretto Ferrari di lasciarlo in pista quando la safety car è intervenuta sul tracciato.

“Ero la prima vettura dietro la safety car e non ho effettuato la sosta. Ovviamente per me non era la decisione giusta”.

A fine gara le telecamere hanno inquadrato Mattia Binotto che cercava di riportare alla calma il suo pilota giustamente infuriato. Una scena che sarebbe stato preferibile non dare in pasto alle telecamere ma che si sarebbe dovuta svolgere nell’intimità del motorhome della Rossa.

Leclerc, anche in questo caso, ha mantenuto tutta la propria diplomazia davanti ai micorfoni della stampa sottolineando, però, la propria frustrazione per il quarto posto.

“Io non sono nessuno per chiedere dei chiarimenti alla Ferrari, ma è stata una gara frustrante ed ho l’impressione di aver perso del tempo rispetto al mio ritmo ottimale, specie nei primi stint”.

“Oggi però bisogna celebrare la prima vittoria di Carlos e non vorrei che l’attenzione sia rivolta alla mia delusione. Bisogna sottolineare questo momento speciale, ma da parte mia non posso nascondere la mia delusione”.