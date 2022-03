F1 | Leclerc: "La F1-75 richiede uno stile di guida diverso"

Carica lettore audio

Charles Leclerc fa il punto sul lavoro di preparazione alla stagione 2022. Lo sport più praticato del momento, ovvero il tiro del freno a mano, vede tra i praticanti anche il monegasco, ma in effetti al di là di una dose di prudenza e scaramanzia, ci sono evidenti difficoltà nel tracciare una classifica dei valori in campo.

Leclerc parte dalle certezze, ovvero la F1-75 è nata affidabile ed è cresciuta bene, per sapere ‘quanto bene’ bisognerà attendere ancora una settimana.

I sei giorni di prove sono serviti a familiarizzare con una monoposto inedita, e Charles (come altri piloti) conferma che la stagione in arrivo si preannuncia dura sul fronte fisico, e ricca di incognite su alcune piste, con riferimento ai circuiti cittadini.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Erik Junius

Problemi che arriveranno, ma ora tutto è focalizzato sul Bahrain e sul primo Gran Premio stagionale, un fine settimana in cui Leclerc e la Ferrari sembrano avere tutto per puntare (con prudenza) al podio.

La Ferrari sembra molto affidabile e veloce. Confermi questa impressione?

“Non so dire oggi quanto sia veloce, ma è affidabile, e questa è già una buona cosa. Abbiamo percorso molti giri senza nessun grosso problema, e questo ci ha consentito di completare tutti i test che avevamo programmato. Ma per il resto non abbiamo idea, sono stati test positivi ma se parliamo di valori in campo non credo che le classifiche di queste prove significhino molto”.

Passiamo al tuo ruolo di pilota, credi di aver capito come estrarre il massimo del potenziale dalla vettura?

“Non ancora, ma ci stiamo sicuramente arrivando. Il fatto che la macchina sia affidabile ci ha permesso di girare molto, e questo ha consentito a me e Carlos di provare diversi stili di guida. C’è da considerare che qui in Bahrain il vento gioca un ruolo importante, perché influisce molto sul comportamento della vettura, e in questi giorni è cambiato parecchie volte. In generale penso che servirà un po' più di tempo, perché questa macchina richiede uno stile di guida completamente diverso, e credo che sia naturale aver bisogno di girare per abituarsi”.

Uno dei grandi argomenti di discussione di questi test è stato il porpoising, ma ci sono anche difficoltà di adattamento alle sospensioni più rigide. Pensi che queste difficoltà complicheranno il lavoro dei piloti?

“Sono sicuro che saremo molto stanchi dopo le gare, ma personalmente non credo che sarà un grande ostacolo per la guida. In generale sarà tutto un po' più complicato, ad esempio, frenare nei punti in cui l’asfalto non è lineare sarà un problema”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Credi che questa fase di preparazione alla stagione sia stata la migliore da quando sei in Ferrari?

“È sicuramente una delle preparazioni più lineari che ho avuto la possibilità di fare. Considerando che abbiamo portato in pista un progetto completamente nuovo c’è sempre il timore di avere a che fare con degli imprevisti, ma a parte il porpoising tutto è stato molto fluido, e siamo riusciti progressivamente a migliorare. Ma sappiamo che le cose possono cambiare, la Red Bull oggi ha portato in pista molto aggiornamenti, la Mercedes ha una macchina completamente nuova e non ha ancora davvero mostrato il suo potenziale".

"Tutti sembrano essere abbastanza vicini, ma non sappiamo qual è il margine di miglioramento di ogni avversario. Conosciamo il nostro, ma non abbiamo idea se ci siano o meno squadre che nascondono dei grandi margini di miglioramento”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Da quello che si è visto sembra che questa generazione di vetture, oltre che voluminosa e pesante, sia sottosterzante. Credi che girare su circuiti come Monaco sarà più difficile o più divertente per voi piloti?

“Monaco sarà un po' complicata, queste monoposto hanno molto carico alle alte velocità, ma nei tratti lenti non sono l’ideale. Si sente molto il peso della vettura e la sua rigidità, quindi, si, sarà una sfida non semplice da affrontare”.

Su quale pista ti piacerebbe correre in sostituzione del Gran Premio di Russia?

“Ci sarebbero due circuiti, ma il mio desiderio non è proprio semplice da realizzare. Uno è sicuramente Macao, mi piacerebbe davvero correre lì con una macchina di Formula 1, ma con le dimensioni che hanno oggi le nostre monoposto la vedo molto dura. In alternativa sarei contento di una gara in Africa, visto che non ci sono mai andato sarebbe una buona occasione per iniziare a visitarla”.