F1 | Leclerc: "Il problema non è tutto nel motore, oggi non c'era nemmeno il passo"
Il monegasco commenta il deludente ottavo posto di Spielberg. Charles è scattato dalla prima fila, ma ha capito subito che la sua Ferrari non sarebbe stata competitiva: " In tutte le battaglie che ho avuto modo di combattere con i piloti Red Bull e i motorizzati Mercedes non c'era niente da fare".
Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Charles Leclerc ha il morale sotto i tacchi. Il monegasco è scattato in prima fila nel GP d’Austria ed era lecito che la Ferrari potesse proseguire in modo positiva la striscia iniziata a Barcellona con il successo di Lewis Hamilton. E, invece, le aspettative del Cavallino si sono infrante già nei primi giri di gara quando si è capito che le SF-26 non avevano il passo per sfidare Mercedes e Red Bull, ma nemmeno la McLaren.
Leclerc era partito convinto di costruire una gara con due soste e il team ha cercato di forzare la strategia puntando ad un pit stop in più, constatata l’usura delle gomme e l’incapacità di difendere la posizione in fondo ai rettilinei a causa di una cronica mancanza di potenza della power unit che si è manifestata in modo chiaro ed esasperato...
Sarà possibile chiudere il gap in stagione?
“Colmabile sì, però al momento con il motore facciamo tanta fatica. In tutte le battaglie che ho avuto modo di combattere, sia con i piloti Red Bull che con quelli motorizzati Mercedes, c'era ben poco da fare”.
Charles Leclerc, Ferrari, è durato poco davanti a Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
La prestazione del motore con le concessioni dell’ADUO non è stata sufficiente...
“Però il problema non sta tutto nel motore, oggi non c'era il passo e in particolarmente su di me. Non penso neanche che abbiamo fatto più fatica rispetto a Barcellona. E io sono anche più in difficoltà: in questi momenti devo solo tenere la testa bassa, continuare a lavorare e provare a trovare la quadra di questa macchina visto che ho continuato a fare fatica anche oggi”.
Un passo indietro rispetto alla qualifica di ieri...
“Sì. Oggi è andata piuttosto male. Ieri ho imboccato una strada più simile a quella che mi aveva portato a fare bene l'anno scorso. Ma quest'anno non ha mai funzionato, perché il posteriore non è mai a posto. Pattinava e surriscaldavo molto le gomme posteriori, quindi è stata molto difficile”.
Ma qual è l’attuale ruolo della Ferrari nel mondiale?
“È molto difficile da capire. Penso che nessuno stia davvero comprendendo la differenza di prestazioni fra un weekend e l’altro. A Barcellona, probabilmente, eravamo una delle macchine più forti la domenica. Abbiamo portato degli aggiornamenti che in Spagna hanno funzionato. Penso semplicemente che queste auto siano molto, molto sensibili al modo in cui vengono preparate. E non appena non si trova l'assetto giusto, se ne paga un prezzo salato. E oggi ne abbiamo avuto un ottimo esempio”.
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