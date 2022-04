F1 | Leclerc: "Il porpoising? C'è, ma non influisce sui tempi"

Carica lettore audio

Secondo tempo nelle FP1, con il crono di 1’20’’377 e mezzo secondo di ritardo dal riferimento firmato Carlos Sainz jr., e primo tempo al termine delle FP2 in 1’18’’978 e due decimi e mezzo di vantaggio sulla Red Bull di Max Verstappen.

Il venerdì di Melbourne di Charles Leclerc è iniziato col piede giusto. Il leader del campionato è riuscito a trovare un feeling sempre migliore con la sua Ferrari F1-75 migliorando costantemente dopo un inizio di giornata che lo ha visto anche protagonista di una innocua escursione in ghiaia avvenuta poco dopo una simulazione di partenza.

“In generale è stata una giornata positiva per noi” ha commentato Leclerc al termine della seconda sessione di Libere. “La FP1 è stata un po' complicata per me, ma siamo riusciti a migliorare un po' lavorando sulla vettura. Adesso speriamo di fare un altro passo in avanti per domani”.

Il miglioramento nei tempi visto tra i due turni è stato evidente, segno che la pista è andata progressivamente migliorando. A darne conferma è stato lo stesso monegasco che ha sottolineato come ad inizio sessione l’aderenza fosse problematica.

“La pista è abbastanza scivolosa, ma è sempre così qui al venerdì. Inoltre negli ultimi due anni non abbiamo corso in Australia, quindi servirà del tempo prima che il tracciato migliori e l’aderenza sia perfetta per la qualifica”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, nella ghiaia Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

In questa prima giornata di Libere è saltato immediatamente all’occhio il notevole porpoising accusato dalla Ferrari nel veloce tratto tra curva 8 e curva 9. Quando gli è stato chiesto se questo fenomeno possa essere legato al carico di carburante presente sulla F1-75, Charles ha smentito questa ipotesi.

“I saltellamenti non credo siano legati al carico di carburante, ma alla conformazione della pista. In Bahrain abbiamo accusato più porpoising che a Jeddah, mentre oggi era più evidente. Certo, non è piacevole e stiamo lavorando anche per minimizzare questo effetto, ma al momento non ci limita nei tempi”.

“Con i saltellamenti ha meno comfort in macchina sui rettilinei, ma non sono qui per guidare una monoposto confortevole, sono qui per guidare una vettura veloce ed al momento sembra lo sia”.

Nonostante le due Ferrari di Leclerc e Sainz abbiano ottenuto i crono di riferimento sia al termine della FP1 che della FP2, il monegasco si è detto certo che sia domani in qualifica che domenica in gara la Red Bull e Max Verstappen torneranno ad essere una spina nel fianco per la Rossa.

“Penso che la Red Bull oggi non abbia mostrato tutto il suo potenziale soltanto perché non riusciti a mettere insieme il giro. Max ha trovato un po' di traffico in quello che credo fosse il suo tentativo migliore e credo che sarà molto vicino. Noi dovremmo estrarre il massimo dalla nostra macchina per ottenere la pole”.