F1 | Leclerc: "Il motore di Monza è nel pool disponibile a Baku, ma non voglio dire quale useremo"

Nove GP a Baku e la Ferrari non ha mai vinto, sebbene Charles Leclerc abbia firmato cinque pole position con la rossa. Un esercizio che quest’anno si presenta più difficile del solito con la SF-26 che, invece, dimostra spesso un eccellente passo gara. È meglio pensare al successo durante il GP?

“Beh, non saprei, ma di sicuro quest'anno la qualifica è probabilmente l'aspetto in cui fatichiamo di più in termini di prestazioni della vettura; quindi, se riuscissimo a partire davanti, sarei fiducioso per la gara. Tuttavia, prima di pensarci, dobbiamo preparare il weekend nel modo giusto. Con la macchina di quest'anno sembra esserci molta variabilità da un fine settimana all'altro, legata soprattutto all'ottimizzazione della power unit; su una pista come questa sarà un fattore determinante e, quindi, credo che sia lì che dobbiamo concentrarci. È sicuramente un tracciato nel quale amo guidare e che in passato mi ha dato soddisfazioni, soprattutto in qualifica, mentre la gara è stata più complicata; speriamo di poter risolvere questo aspetto quest'anno”.

Le prestazioni della Ferrari dopo la pausa estiva non sono state brillanti come nella prima parte della stagione. È una questione legata alle caratteristiche dei circuiti o pensi che dobbiate trovare maggiore competitività per tornare a lottare per la vittoria? “Non sarebbe corretto dire che dipenda dalle singole piste, dato che abbiamo disputato diverse gare dopo la pausa estiva. Quindi no, non credo sia una questione di tracciati: penso che la McLaren abbia fatto grandi passi avanti, mentre la Mercedes è sempre stata un punto di riferimento, un top team a prescindere dal luogo o dal momento della stagione. La McLaren è decisamente tornata in gioco; noi abbiamo avuto qualche difficoltà qua e là negli ultimi weekend e sta a noi fare un lavoro migliore, ma di sicuro ora il divario con la McLaren è molto ridotto, mentre la Mercedes resta la squadra da battere”.

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26 Foto di: Altan Gocher / Hans Lucas / AFP via Getty Images

Parliamo dei tuoi duelli in pista con Lewis Hamilton? È stato fantastico vederli, fin da Shanghai; sei soddisfatto di come correte ruota a ruota?

“Sì, lo sono. Certo, ci sono stati momenti in cui mi sono spinto troppo oltre, o quando l’ha fatto Lewis, ma credo che la chiave sia parlarne. Sono in Ferrari dal 2019 e so bene come ogni nostra azione venga analizzata e discussa all'eccesso; spesso si traggono conclusioni errate da certi duelli”.

“Basta parlare con Lewis per capire che facciamo questo da una vita: entrambi vogliamo vincere e c'è competizione, ma vogliamo anche vincere come squadra e portare la Ferrari al successo finale; questa è la priorità. Detto questo, mi è piaciuto duellare con Lewis: il bello della Formula 1 è proprio la sfida contro i migliori, e Lewis è sicuramente tra loro; per me è una grande sfida, e mi diverte”.

E le regole di ingaggio tra voi sono chiare?

“Certo. Per quanto riguarda la curva 2 di Monza, ho detto più volte che è una situazione che non vogliamo più vedere; da parte mia, lì ho esagerato, ma è un'esperienza che ho già vissuto. Credo sia abbastanza chiaro, senza bisogno di mettere tutto nero su bianco; tuttavia, ho la sensazione che si parli e si analizzi eccessivamente la questione quando sono coinvolte le "rosse", e non credo sia giusto. A Monza, se guardiamo ai quattro top team, tre di loro hanno avuto duelli simili finendo con le auto sull'erba, eppure alla fine si continua a parlare solo delle Ferrari. Non mi sembra corretto”.

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26 Foto di: Altan Gocher / Hans Lucas / AFP via Getty Images

Tornerai ad usare il motore ADUO2 di Monza. Pensi sia possibile, partendo da dietro fare una rimonta come quella di Kimi a Baku?

“Beh, Kimi è passato dall'ultima alla prima posizione, quindi non so se per noi sia uno scenario realistico, qualora dovessimo scontare la penalità. Tuttavia, al momento, l'unità rientra nel "pool" dei motori a nostra disposizione. Non voglio scendere troppo nei dettagli riguardo al piano d'azione o a quale motore useremo – o meno – perché si tratta di una questione strategica che preferiamo non rivelare, ma è sicuramente un'opzione valida tra i motori utilizzabili, il che è un aspetto positivo”.

Quali sono gli aspetti chiave per rendere al meglio su questo tracciato e quali le insidie principali?

“Beh, per quanto mi riguarda, un punto critico è sicuramente la curva 15: ci sono finito contro due o tre volte in passato, quindi quest'anno cercherò di evitarlo. A parte gli scherzi, credo che il segreto di ogni circuito cittadino sia l'impegno, ovvero quanto sei disposto a spingere al limite; è sempre una questione di equilibrio rispetto al rischio che vuoi correre. Quindi, per me, contano soprattutto l'impegno e la precisione: sfruttare anche solo quei due, tre o cinque centimetri in più per avvicinarsi al muro fa una grande differenza su piste del genere. Tutto dipende da quanto ti spingi oltre il limite, specialmente in Q3: è proprio questo l'aspetto che apprezzo di più di questi circuiti”.