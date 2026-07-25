F1 | Leclerc: "Ho perso tanto in curva 1 e 12 ed è colpa mia. Domani proverò a vincere"

Essere non soddisfatti dopo un quarto posto in qualifica forse fa strano, ma è un bel segno. Charles Leclerc non è andato oltre il quarto posto nelle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, ma la sua delusione una volta arrivato nella media zone è stata palpabile.

Quando nell'ultimo tentativo della Q3 Leclerc sembrava poter puntare alla prima fila, il suo tempo ha invece rivelato diverse difficoltà. Il ferrarista, al termine delle prove ufficiali, ha spiegato cosa non lo abbia aiutato a migliorare il tempo ottenuto nel primo tentativo, ma anche cosa abbia fatto la differenza in favore di Lewis Hamilton, che lo ha preceduto firmando il secondo crono.

"Sul secondo run in Q3 mi è mancato qualcosa dappertutto. Non avevamo grip al posteriore e dobbiamo analizzare. In tutta la Q3, soprattutto con il cambio di vento, ho fatto una gran fatica soprattutto in curva 1 e curva 12. In quel tratto perdevo 3 decimi da Lewis. 2 decimi in curva 1 e uno in curva 12. E questa è colpa mia. Non sono stato abbastanza bravo in quelle due curve. Ho lavorato per trovare il feeling e fare qualcosa di diverso con la guida ma ho fatto fatica fino alla fine della Q3".

Sebbene sul giro secco abbia fatto più fatica del previsto - è una delle sue specialità spremere al massimo la sua monoposto - Leclerc ha aspettative importanti per la gara di domani. Il passo sembra essere buono a sufficienza per giocarsi il podio, ma lui proverà ad alzare l'asticella. Charles, infatti non ha nascosto la sua intenzione di voler provare a portare a casa la sua seconda vittoria dell'anno dopo quella firmata poche settimane fa a Silverstone.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Proverò a fare bene domani. E' anche vero che qui non sono mai riuscito a fare podio qui, è una pista piuttosto difficile per il mio stile di guida, ma certe volte è andata bene in qualifica come lo scorso anno. Proverò ad andare sul podio, ma non ambisco solo a quello. Bisogna anche guardare avanti. E' vero anche che tutti gli altri hanno fatto un grandissimo passo avanti rispetto a ieri. Dobbiamo stare attenti. Ieri eravamo forti sul passo gara, ma dobbiamo vedere domani".

Uno dei lati negativi usciti dalla giornata di oggi è stato l'utilizzo di 2 set nuovi di Soft in Q2. Questo costringerà Leclerc a partire con gomme Soft usate, qualora decidesse di usare quella mescola nel primo stint di gara.



"Inoltre, con la confusione in Q2, abbiamo dovuto usare un'altra gomma nuova. Questo significa che domani avrò una gomma usata domani nel primo stint. Non è una scusa, è un dato di fatto. Ma domani cercherò di fare il massimo per vincere".