F1 | Leclerc: "Ho esagerato in curva 2. Ne ho parlato con Lewis. Sappiamo cosa evitare nel futuro"

Charles Leclerc non vede l’ora di rimettere in moto e dimenticare Monza. La dura scaramuccia con Lewis al primo giro che è finito nella sabbia rovinando la sua gara e poi il brutto incidente alla Parabolica che non ha lasciato segni evidenti, sono fatti che si vogliono mettere nel dimenticatoio. Il tentativo è di cancellarli per guardare avanti, al futuro.

Il monegasco sembra in perfetta forma e si sente pronto a toccare anche gli argomenti più caldi degli ultimi giorni, perché nel frattempo ci sono stati dei chiarimenti e un alleggerimento della situazione che al GP d’Italia sembra pesante. Hamilton, senza troppi giri di parole, domenica aveva detto che forse la Ferrari ha bisogno di regole di ingaggio fra i piloti più chiare.

Prima di entrare nel merito delle questioni, Charles è giusto capire come ti senti...

“Mi sento bene, grazie. Per quanto riguarda le regole di ingaggio, penso sia abbastanza chiaro che non vogliamo mai vedere una macchina della stessa squadra sull'erba. Quindi sì, voglio dire, dopo aver rivisto l'accaduto, ne abbiamo parlato con Lewis”.

“Ovviamente so di essere andato troppo oltre alla curva 2 e l'ho detto a Lewis e penso che sia molto chiaro cosa dovremmo fare o evitare in futuro. Ma non entrerò in molti altri dettagli oltre a quello che ci siamo detti. L'unica cosa che posso dire è che non ha assolutamente intaccato il buon rapporto che abbiamo e non influirà su nulla in futuro. E questa è la cosa più importante per me”.

“Certo, so che corriamo per la Ferrari e se c'è una gara in cui non vorresti mai che succedesse una cosa del genere è Monza, e quando queste cose accadono nella nostra gara di casa, si crea un gran caos all'esterno. Tuttavia, guardando la gara c'è stata anche un po' di tensione tra altri compagni di squadra e si finisce per parlare solo di me e Lewis, il che non mi sembra giusto”.

Charles Leclerc, Ferrari, durante il filming day a Madrid Foto di: Madring

Hai già provato il Madring nel filming day della Ferrari...

“Beh, ovviamente ho fatto alcuni giri dietro a una macchina stradale e due giri credo su una Formula 1, ma con telecamere ovunque e con molta polvere in pista. Ma sembrava un circuito molto impegnativo e credo che sia esattamente il tipo di circuito che mi piace come pilota, anche se penso che in gara ci saranno pochissime opportunità di sorpasso, mentre la qualifica sarà molto interessante e impegnativa per tutti”.

Alonso ha detto che bisognerà puntare molto sulle qualifiche...

“Certamente è un weekend in cui ci si concentra di più sulla qualifica che sul passo gara, perché domenica, partenza a parte, sarà difficile guadagnare delle posizioni. Quindi la nostra priorità sarà di massimizzare le prove libere per assicurarci di arrivare in Q3 con la macchina giusta e con un buon giro. La priorità si sposterà un po' di più sulle qualifiche. La gara sarà interessante dal punto di vista strategico, ma con un po' meno sorpassi rispetto ad altre piste”.

Con il motore ADUO2 ti aspettavi prestazioni migliori?

“No, anche se è normale sperare di fare un passo avanti. Ci siamo trovati in una situazione delicata perché quando si monta un nuovo motore a Monza tutti si aspettano un salto di qualità improvviso e significativo. Tuttavia, siamo passati da Zandvoort, una pista che non risentiva molto dell'influenza della Power Unit, a Monza, dove invece conta molto. Abbiamo fatto un passo avanti, quello che ci aspettavamo, ma siamo ancora dietro”.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Sulla curva 2 di Monza ti sei assunto le tue responsabilità, ma sulla staccata di curva 1?

“Non voglio parlarne. Non voglio creare un continuo botta e risposta con Lewis. Credo che la cosa più importante sia che ci siamo chiariti la situazione: ho detto a Lewis come mi sentivo, e lui mi ha detto cosa provava. Ci siamo trovati d’accordo, parlandone con il senno di poi, senza l'emozione della gara. Può succedere, e sono sicuro che non sarà nemmeno l'ultima volta, perché sono cose che accadono nelle corse, soprattutto quando si parte così vicini, ma sicuramente non è una situazione in cui vorremmo ritrovarci di nuovo”.

Dopo l’incidente in Parabolica hai fatto ulteriori controlli?

“Sì, ho fatto un bel po' di cose, ma l’incidente forse è sembrato più grosso visto da fuori che da dentro la macchina, anche se quando sono uscito dall’abitacolo non mi sono sentito molto bene. In realtà era solo lo shock”.

Charles Leclerc, Ferrari, soccorso dai medici della FIA dopo il crash in Parabolica Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Nei primi due giorni ho fatto diversi controlli e parecchi trattamenti, soprattutto per il collo perché lo sentivo un po' rigido, ma ora sto bene e tutti i controlli che ho fatto erano a posto”.

Quando sei sceso dalla monoposto hai accusato dei problemi alla vista: hai mai avuto il dubbio che non avresti potuto correre in Spagna?

“No, non a quel livello. Lunedì ho sentito di nuovo quella sensazione di tensione e probabilmente un po' di dolore al collo, ma per quanto riguarda il problema alla vista è durato pochissimo”.