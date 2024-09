F1 | Leclerc: "Ho capito di aver perso quando ho messo le Hard"

5 pole position e con margini considerevoli, ma zero vittorie. La maledizione - se così possiamo chiamarla - di Charles Leclerc a Baku continua.

Il monegasco della Ferrari ha infatti concluso il Gran Premio d'Azerbaijan al secondo posto dietro l'imprendibile Oscar Piastri, rivelatosi molto più forte su gomme Hard, mentre il primo stint con le Medium era stata la Ferrari numero 16 a dettare legge.

Un'istantanea molto realistica della gara l'ha offerta lo stesso Leclerc al termine della stessa, ai microfoni di Guenther Steiner.

"Appena abbiamo messo le gomme dure ho capito che non sarei riuscito a vincere. Sulle gomme medie eravamo molto competitivi, eravamo forti. Poi purtroppo nelle Libere 1 e 2 non abbiamo potuto provare la simulazione gara, per cui forse abbiamo fatto scelte che nel corso della gara mi hanno portato ad avere difficoltà nella gestione delle gomme. Soprattutto ho fatto fatica con le dure. Addirittura negli ultimi 2 giri, in un paio di occasioni, ho pensato che sarei finito a muro. E ci sono andato molto vicino".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Leclerc è arrivato negli ultimi 3 giri con le gomme posteriori letteralmente finite. Il monegasco si è dovuto difendere dagli attacchi di Sergio Perez e lo ha fatto in modo egregio. Una volta respinto, il messicano si è poi dovuto difendere da Carlos Sainz e i due sono entrati in collisione al penultimo passaggio.

"Il secondo posto oggi è buono, la McLaren ha fatto un lavoro migliore del nostro, è stata eccezionale. E' davvero un peccato quello che è capitato a Carlos, l'incidente all'ultimo giro, però spero che tutti stiano bene. Ovviamente non è una grande giornata per il team".

La Ferrari, da due gare a questa parte, è tornata a lottare con costanza per le prime posizioni e per la vittoria. Leclerc è felice dell'attuale situazione, ma oggi la McLaren ha scelto un assetto molto scarico che ha fatto la differenza, perché sui rettilinei Charles non è mai riuscito a guadagnare abbastanza per arrivare alla staccata di curva 1 appaiato a Piastri.

"E' piacevole lottare per la vittoria, certo, perché vuol dire che hai tante opportunità. Penso che la McLaren avesse meno carico di noi, perché in rettilineo erano molto veloci, mentre noi eravamo leggermente più rapidi nelle curve".

"Quando Oscar mi ha superato ero tranquillo. Pensavo dovessi solo gestire un po' e aspettare il momento opportuno per tornare davanti. Ma poi, in realtà è stato più difficile di quanto pensassi perché in rettilineo non riuscivo ad avvicinarmi quanto avrei voluto per provare il sorpasso. Se devo essere sincero abbiamo perso la gara perché non riuscito ad avvicinarmi quanto avrei voluto alla fine del rettilineo. Però è andata così".