Intervista
Formula 1 Stati Uniti
F1 | Leclerc frena sugli aggiornamenti Ferrari per Austin: “Non sono così importanti come si dice”
Il monegasco ridimensiona le aspettative sulle novità tecniche introdotte dalla Ferrari negli Stati Uniti, ma non esclude che possano contribuire a riportare la squadra alla vittoria. “Basta un piccolo aggiornamento per passare dal quarto al primo posto”. Poi rivela: “Da quando lavoro con Hamilton il mio taccuino è più pieno che mai”.
Roberto Chinchero
Pubblicato: 23 ott 2026, 07:35
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Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
La Ferrari arriva ad Austin con novità tecniche, ma Charles Leclerc preferisce ridimensionare le aspettative. Nelle ultime settimane si è parlato molto degli aggiornamenti programmati dalla Scuderia per il Gran Premio degli Stati Uniti, alimentando la speranza che possano rappresentare un passo avanti importante per tornare a competere per i successi di tappa. Il pilota monegasco, però, ha voluto chiarire che non si tratta di un pacchetto particolarmente importante, pur sottolineando come gli equilibri attuali della Formula 1 possano rendere significativo anche un progresso di piccola entità.
“In realtà non sono aggiornamenti così importanti come molti stanno dicendo - ha spiegato Leclerc - ho sentito parlare parecchio di queste novità, ma non sono così grandi come sembra. Si tratta di un piccolo passo nella direzione giusta, almeno questo è l'obiettivo. Dobbiamo ancora montarli sulla macchina, percorrere i primi giri e verificare se il miglioramento che ci aspettiamo sarà effettivamente presente”.
Una precisazione che non deve necessariamente essere interpretata come un segnale di pessimismo. Leclerc, però, è convinto che la lotta tra le prime quattro squadre sia diventata talmente equilibrata da rendere potenzialmente decisivi anche aggiornamenti di portata limitata.
La Ferrari SF-26 in allestimento nei box di Austin
Foto di: AG Photo
“Mi aspetto che i primi quattro team siano molto vicini. È quello che abbiamo visto recentemente: non appena qualcuno introduce un aggiornamento, anche se non particolarmente significativo, può essere sufficiente per passare dal quarto al primo posto di questo gruppo. Credo che la Red Bull lo abbia dimostrato molto bene e spero che questo weekend riusciremo a fare qualcosa di simile con le novità che abbiamo portato”.
Il riferimento alla Red Bull non è casuale. La squadra di Milton Keynes ha compiuto un evidente salto di qualità nelle ultime gare, tornando a rappresentare un riferimento nella lotta per la vittoria. Secondo Leclerc, proprio questa evoluzione dimostra quanto sia sottile il margine che oggi separa i principali protagonisti del Mondiale. La Ferrari spera di poter sfruttare la stessa dinamica, pur nella consapevolezza che gli aggiornamenti introdotti ad Austin non dovrebbero modificare radicalmente le caratteristiche della monoposto.
“Sulla carta non è nulla di particolarmente significativo, qualcosa che dovrebbe cambiare le gerarchie viste nelle ultime gare - ha precisato Charles - credo però che saremo tutti molto vicini, esattamente come è successo negli ultimi appuntamenti. Ho sentito che altre squadre porteranno aggiornamenti importanti, quindi dovremo capire anche come ci posizioneremo rispetto a loro. Non mi aspetto cambiamenti enormi, ma spero che queste novità possano aiutarci a fare quel piccolo passo avanti necessario per vincere”.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Angela Weiss / AFP via Getty Images
Hamilton, un compagno da cui imparare
Un altro aspetto sul quale Leclerc si è soffermato riguarda il rapporto professionale con Lewis Hamilton. Dopo quasi due stagioni trascorse insieme in Ferrari, il monegasco ha ribadito quanto il confronto con il sette volte campione del mondo rappresenti uno stimolo continuo. I due piloti si sono trovati più volte a confrontarsi direttamente in pista, ma è soprattutto nel lavoro quotidiano che Leclerc ritiene di aver tratto beneficio dalla presenza di Hamilton.
"Ci spingiamo a migliorare ogni weekend, al cento per cento - ha confermato Charles - ci sono fine settimana nei quali Lewis è incredibilmente veloce e io imparo moltissimo. Ma anche quando sono io a fare un buon lavoro, continuo a imparare tanto da lui, semplicemente guardando i dati e cercando di capire il suo metodo di lavoro e il modo in cui gestisce la macchina. È davvero molto bravo in questo”.
Leclerc ha poi rivelato un dettaglio curioso del proprio metodo di lavoro, confermando l'abitudine di annotare gli elementi che ritiene utili per migliorare la propria guida. “Alla fine di ogni weekend c'è sempre qualcosa da imparare. Ho un taccuino nel quale prendo molti appunti e probabilmente non è mai stato così pieno da quando Lewis è arrivato in squadra”.
COTA, dettaglio della pista
Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images
Austin, una pista che esalta i duelli
Leclerc ha infine riservato parole di grande apprezzamento al Circuit of the Americas, un tracciato che considera tra i più interessanti dell'intero calendario, soprattutto per le opportunità che offre nei duelli in pista.
“Il primo settore è iconico ed è probabilmente quello che mi piace di più in qualifica, dal punto di vista del puro piacere di guida. È molto veloce e anche la prima curva è unica. Sono caratteristiche che rendono particolarmente bello affrontare un giro lanciato”. Ma è soprattutto in gara che, secondo Charles, emergono le qualità del circuito texano.
“Quello che rende questa pista davvero speciale sono le gare. Il circuito è stato pensato e progettato in modo da offrire molte opportunità di sorpasso. E non si tratta di un attacco singolo, dopo il quale tutto finisce: qui puoi attaccare, tornare all'attacco e provarci ancora. Questo rende i duelli molto interessanti. Dal punto di vista delle battaglie in pista, è sicuramente uno dei circuiti più emozionanti della stagione. È una pista che amo”.
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