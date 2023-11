F1 | Leclerc: "Ferrari super e io ci ho provato, ma non è bastato"

Chiudere la stagione con un sorriso e la certezza di aver provato a fare tutto il possibile per raggiungere l'obiettivo. La Ferrari non è riuscita a battere Mercedes e a chiudere al secondo posto nel Mondiale 2023 di Formula 1 nonostante un Charles Leclerc in versione lusso.

Il talento monegasco ha davvero provato ogni strategia sportivamente lecita per permettere al Cavallino Rampante di recuperare i 4 punti che lo separavano dal team di Brackley, ma il secondo posto - ottenuto alle spalle del solito, imprendibile Max Verstappen - non è stato sufficiente.

Nel corso dell'ultimo giro, Leclerc ha lasciato passare volutamente Sergio Perez (penalizzato di 5" per un contatto con Lando Norris avvenuto in precedenza), in modo tale che potesse provare ad aprire un gap di 5" nei confronti di George Russell e garantire alla Ferrari i punti che le avrebbero permesso di chiudere al secondo posto.

L'idea è stata eccellente, sintomo di un pilota lucido e dall'ottima visione della gara. Il tempo per attuarla, però, non si è rivelato sufficiente. Leclerc ha comunque chiuso al secondo posto, con Russell terzo.

"Ho deciso di farlo negli ultimi minuti. Ho saputo che Perez aveva una penalità di 5 secondi e a quel punto abbiamo deciso di aiutarlo in qualche modo lasciandolo passare e sperare che riuscisse a distanziare Russell di 5 secondi per tenere la posizione. Ho cercato di dargli DRS e scia, ma non è bastato", ha spiegato Leclerc una volta terminata la gara.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Il monegasco si è detto molto contento di come il team abbia lavorato in questo fine settimana. Ogni operazione è stata svolta alla perfezione, sintomo di un lavoro fatto durante la stagione che ha aiutato la squadra a iniziare a limare quei dettagli che la separano dalla Red Bull.

"D'altro canto sono comunque molto contento, perché non c'è nulla che potessimo fare meglio in questo fine settimana. Come team non era scontato che qui saremmo riusciti a chiudere secondi, perché non eravamo i secondi più veloci per ciò che riguarda le prestazioni in pista. Però abbiamo fatto un lavoro incredibile nel corso di tutto il fine settimana, dalle strategie alla qualifica".

"E' un peccato però non essere riusciti a ottenere il secondo posto nel Mondiale Costruttori. Era l'unica cosa che contava per me in questo finale di stagione. Comunque voglio ringraziare il team per aver fatto un lavoro incredibile e per aver lavorato tantissimo fin dalla prima gara. Sapevamo che sarebbe stata una stagione in salita, perché ci mancavano le prestazioni, non eravamo veloci quanto avremmo voluto, ma il team ha comunque fatto un lavoro incredibile spingendo fino all'ultima gara".

Per qualche curva dopo il via, Charles sembrava poter impensierire Verstappen per la prima posizione. La bella difesa del 3 volte iridato e la necessità di salvaguardare il set di mescole medie con cui era partito Leclerc lo ha consigliato di desistere e concentrarsi sulla lotta per il secondo posto nel Mondiale Costruttori.

"Volevo provare a prendere il primo posto al via, ma sappiamo anche che in gara ci manca del passo per essere all'altezza della Red Bull. Se l'avessi superato, poi Max probabilmente mi avrebbe superato di nuovo 3-4 giri dopo. A quel punto, sapendo che l'obiettivo era quello di battere Mercedes, ho cercato di non stressare troppo le gomme per farle durare e non perdere prestazione. Comunque oggi mi sono divertito", ha concluso Leclerc.