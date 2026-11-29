Intervista

Formula 1 Qatar

F1 | Leclerc: "Ferrari seconda nel Mondiale, ma noi vogliamo vincere l'iride e siamo andati lontani dall'obiettivo"

Leclerc ha chiuso il GP del Qatar al settimo posto, rispettando l'ordine di scuderia impartito dal muretto della Rossa. Un problema alla ruota posteriore destra lo ha rallentato e gli ha fatto perdere la sesta posizione in favore di Hamilton.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 29 nov 2026, 18:15

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

"Non voglio partire pessimista. Proveremo a giocarcela con quelli davanti". Aveva detto questo Charles Leclerc al termine delle Qualifiche di ieri a Lusail e, alla fine, è stato buon profeta. Il sesto e il settimo posto colto oggi non rispecchia quanto di meglio è riuscita a fare la Ferrari nella giornata odierna.

Il passo, infatti, è stato migliore del previsto. Non tanto nel primo stint con le Medium, quanto con le Hard, grazie a cui Leclerc ha davvero fatto vedere un ritmo molto simile a quello delle McLaren e delle Red Bull. Solo un problema al pit stop lo ha costretto a chiudere dietro ad Hamilton e molto lontano da coloro che hanno preceduto le Rosse (Mercedes escluse, perché oggi di un altro pianeta).

"Il passo era migliore di quanto ci aspettassimo, soprattutto nell'ultimo stint quando ho corso soprattutto in aria libera", ha confermato Leclerc. "Guarderemo come mai, perché non ci aspettavamo di essere così competitivi. Anzi, forse eravamo anche più veloci della Red Bull sul passo. E' una cosa da analizzare perché non ce lo aspettavamo".

Negli ultimi 8 giri Leclerc si è avvicinato ad Hamilton, ma il muretto box ha congelato le posizioni in pista. Charles si è detto contento di avere rispettato il messaggio arrivato dai vertici del team, sebbene la sua espressione fosse piuttosto chiara e contrariata rispetto alle parole pronunciate.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Come avevamo detto dovevamo trovare delle soluzioni tra me e Hamilton. Non posso entrare nel dettaglio, sono però felice di avere seguito quello che dovevo fare e soprattutto l'avere messo al sicuro il secondo posto nel Mondiale Costruttori. Quella è la cosa più importante e positiva della giornata".

"Solitamente la gente è più dura con la Ferrari (rispetto agli altri team). Alla fine abbiamo fatto comunque una stagione in cui finiamo secondi, ma non possiamo certo essere soddisfatti. Noi vogliamo vincere il titolo e quest'anno siamo andati ben lontano dal centrare l'obiettivo".

Il secondo posto è in cassaforte, ma la Ferrari ha un problema da risolvere in vista del 2027. La SF-26 ha mostrato di avere problemi vistosi nel passo e sul giro secco dove l'asfalto è liscio. Servirà trovare le motivazioni e risolverle in vista del prossimo anno".

"Dobbiamo prendere tutto questo come una motivazione, capire a cosa siamo andati incontro nelle ultime gare, con Las Vegas che è una pista molto particolare, questa (Lusail) è una pista molto particolare. Non abbiamo avuto un ottimo abbrivio, ma speriamo di ritrovarlo ad Abu Dhabi per concludere la stagione nel modo giusto. Poi dovremo capire cosa sia successo tra Las Vegas e qui riguardo le nostre vetture, così da comprendere cosa non abbia funzionato".

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