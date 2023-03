F1 | Leclerc: "Ferrari migliore rispetto ai test, ma non da pole"

Carica lettore audio

Ferrari nascosta. C'è margine per fare meglio. Probabilmente tutto questo è vero. Lo stesso Charles Leclerc ha ammesso che il Cavallino Rampante deve ancora mostrare tutto il suo potenziale, ma il sospetto più che fondato è che anche i rivali principali debbano ancora fare la stessa cosa.

Al termine del primo giorno di pista a Sakhir, la Ferrari ha colto il quarto tempo con il monegasco, staccata di poco meno di mezzo secondo dalla sorprendente Aston Martin AMR23 di Fernando Alonso.

Sul giro secco la Ferrari non ha certo sfruttato la mappatura più spinta del motore 066/7, cosa che invece ha fatto Haas: basti apprezzare l'ottimo risultato sul giro secco del rientrante Nico Hulkenberg, fermatosi a pochi millesimi dalla Rossa numero 16.

Lo stesso Leclerc, al termine delle Libere 2 del Gran Premio del Bahrain, si è detto soddisfatto per la messa a punto della SF-23, ben più vicina alle sue preferenze di guida di quanto non fosse una settimana fa nei tre giorni di test svolti sempre a Sakhir.

"Il feeling con la macchina è migliore rispetto a quello che avevo nei test. Nei test è stato molto inconsistente, ma anche per via di come abbiamo messo in pista la macchina, perché la settimana scorsa abbiamo provato davvero tante cose, dunque non ho avuto molto tempo per cucirmi la macchina addosso".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Oggi invece ho potuto farlo ed è andata molto bene. Dall'altra parte abbiamo avuto delle conferme, abbiamo visto ciò che già avevamo notato, ovvero sembra che Red Bull sia un po' più avanti di tutti. Aston Martin sembra anche lei molto forte, dunque dobbiamo aspettare e vedere. Per il momento dobbiamo ancora concentrarci su noi stessi, cercare un po' di prestazione nel corso della notte e speriamo di fare grandi qualifiche domani".

Il passo gara mostrato da Verstappen e Alonso ha fatto suonare l'allarme anche in casa Ferrari. Leclerc, sorridendo e (in parte) scherzando, ha affermato di sperare che quanto visto oggi sia valido solo per la pista che sorge in Bahrain, ma anche che le AMR23 possano essere meno veloci domani rispetto a quanto visto oggi.

"Spero che il passo di Red Bull e Aston Martin sia così forte solo su questa pista (ride, ndr). Se devo essere sincero non lo so. E' ancora troppo presto. Forse Aston Martin è stata più forte oggi di quanto non lo sarà domani. Ma non lo sappiamo. E' solo un mio pensiero".

Infine, Leclerc ha candidamente affermato che la Ferrari potrebbe non avere la prestazione adeguata per puntare a fare la pole nella giornata di domani. Se così dovesse essere, la Ferrari si troverebbe in una situazione diametralmente opposta a quanto visto al via del Mondiale 2022. Ma questo non sarebbe altro che l'inizio di una lunga ed estenuante stagione, dove la capacità di sviluppo farà la differenza.

"Non credo che la Ferrari abbia la prestazione giusta per fare la pole, ma possiamo essere nelle prime posizioni. Ma anche se non saremo i più forti dovremo cercare di approfittare di tutte le opportunità che avremo in questo fine settimana".

"Credo che sul passo gara la Ferrari abbia ancora tanto lavoro da fare. Ma è anche difficile capire cosa stiano facendo gli altri. Sappiamo cosa stiamo facendo, sappiamo che abbiamo un po' di margine, ma dobbiamo aspettare domenica e cercare di migliorare", ha concluso Leclerc.