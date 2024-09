F1 | Leclerc sorride: “Prestazioni positive, le novità funzionano”

È un Charles Leclerc soddisfatto quello che parla ai microfoni al termine della prima giornata di libere a Monza, anche se c’è qualche piccolo dettaglio da sistemare, come alla fine di ogni venerdì di prove. Il monegasco ha infatti chiuso la FP2 in quinta posizione, a circa un decimo e mezzo da Lewis Hamilton, anche se la bandiera rossa non gli ha permesso di effettuare un secondo tentativo che avrebbe, in realtà, voluto tentare.

Ci sono comunque aspetti positivi secondo il monegasco da questa giornata, soprattutto per quanto riguarda le performance, con una Ferrari complessivamente vicina sul giro secco, e con delle novità che, a suo avviso, dai primi rilevamenti sembrano aver funzionato come previsto. Infatti, sia sulla vettura di Leclerc che su quella di Sainz, gli aggiornamenti sul fondo sono stati montati già nella prima sessione di prove libere.

Questo chiaramente ispira fiducia, anche se chiaramente tutto spinge alla cautela, soprattutto per il percorso della Ferrari durante questa stagione e perché alle volte anche altre squadre sono state tratte in inganno dalle novità per poi faticare maggiormente durante il resto del weekend. Le prime sensazioni, però, sono positive.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

“È stato un venerdì piuttosto positivo, anche se c’è dal lavoro da fare, come sempre. Ma è un buon inizio, il feeling è buono, tutto ciò che abbiamo portato sulla macchina sembra funzionare come ci aspettavamo, il che è sempre positivo”, ha detto Leclerc alla fine della giornata.

Il monegasco ha anche menzionato quanto, però, ci sia da lavorare sul bilanciamento. Come in altri appuntamenti della stagione, il feeling con la vettura non è ancora del tutto perfetto e c’è qualcosa su cui si può migliorare per rendere la SF-24 più confortevole da guidare per i piloti: ciò avrebbe un doppio effetto, ovvero rendere più semplice trovare la giusta fiducia nell’auto e migliorare il consumo delle gomme. Questa, al momento, è la priorità principale del Cavallino.

“Ora dobbiamo concentrarci sul bilanciamento, perché è stata una giornata difficile da questo punto di vista, anche se siamo andati bene dal punto di vista delle performance. Ma ci sono dei passi in avanti che possiamo fare come bilanciamento”, ha aggiunto Leclerc.

“Quando sistemi la qualifica sistemi anche i long run come bilanciamento, ma vediamo. Penso che la gara domenica sarà un po’ più difficile per tutti complice il nuovo asfalto, quindi la gestione delle gomme sarà molto importante. Dobbiamo concentrarci su questo aspetto, per mantenere vive le gomme domenica ma, prima di tutto, dobbiamo fare dei passi in avanti sul bilanciamento”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

La speranza di Leclerc è quella di poter essere effettivamente nel mix dei team di testa, anche se il tema delle gomme in gara sarà certamente di quelli da tenere d’occhio. Complice il nuovo asfalto, il graining ha pesato sulle performance dei team e anche Ferrari non è stata immune sulla media, ma è anche vero che la pista andrà a migliorare nei prossimi giorni, grazie anche alla gomma lasciata dalle serie di supporto. Le sensazioni sono indubbiamente migliori di quelle di Zandvoort, ma il monegasco giustamente non vuole sottostimare la concorrenza.

“Siamo più vicini di quanto lo eravamo in Zandvoort, tuttavia, credo che le McLaren sono forti e anche le Mercedes sono forti. Avremo tanta competizione domani, ma siamo in lotta rispetto a Zandvoort e questa è una cosa positiva per sabato, sperando che anche domenica saremo competitivi”.