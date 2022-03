F1 | Leclerc felice: "La F1-75 risponde bene a ogni modifica"

Carica lettore audio

87 millesimi. E' questa la prima e forse vera distanza tra la Red Bull e la Ferrari; tra Max Verstappen e Charles Leclerc. Nel secondo turno di prove libere del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1, la Rossa ha scoperto un po' di più le proprie carte e ha fatto vedere che ciò che aveva mostrato di sé nei test non era affatto un bluff.

L'1'32"023 ottenuto da Charles Leclerc nelle Libere 2, primo e unico turno in cui le condizioni di pista erano molto vicine a quelle che i piloti troveranno domani in qualifica e domenica in gara, ha mostrato come la Ferrari possa dire la propria almeno in questo primo fine settimana di gara della nuova stagione.

Ma questo dato non è così chiaro e va interpretato. Leclerc, infatti, ha ottenuto il suo miglior tempo con gomme Soft (C3 in questo weekend) al pari di Max Verstappen, ma al contrario dell'olandese, il suo set era usato. Ecco dunque che gli 87 millesimi potrebbero essere qualcosa in meno. Ma per saperlo dovremo attendere domani.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Intanto gli appassionati e i tifosi del Cavallino Rampante possono godersi l'ottimismo di Leclerc, che ai microfoni di Sky Sport non ha voluto nascondere la propria soddisfazione non tanto per il risultato ottenuto sul giro secco, quanto per le ottime risposte date dalla F1-75 a ogni modifica fatta tra il primo e il secondo turno di libere odierno.

"Per adesso è tutto positivo", ha detto un Leclerc forse ancora sornione, ma sereno. "Anche se è venerdì e c'è margine per tutti quanti, è stato un venerdì molto positivo. Abbiamo cambiato la macchina dalle Libere 1 alle Libere 2 ed è sempre migliorata. Quello è un aspetto molto buono".

I risultati parziali visti fino a qui in Bahrain confermano come Red Bull e Ferrari siano al momnto le macchine migliori del lotto. Leclerc crede che le RB18 siano leggermente più veloci delle Rosse, ma domani il team proverà a fare un passo in avanti per avvicinare ulteriormente le monoposto di Milton Keynes.

"Siamo più o meno lì. Sembra che siamo ancora un pochino dietro la Red Bull, ma domani proveremo a fare lo step successivo. Cerchiamo di esserci per cercare di stare davanti", ha concluso Leclerc.