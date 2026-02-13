F1 | Leclerc: "Felice di come stiamo procedendo. Mercedes si sta nascondendo molto"

Il ruolo di favorito è una sorta di palla prigioniera che ogni pilota lancia rapidamente nel campo dell’avversario. Charles Leclerc non fa eccezione, e dopo la doverosa premessa sulle difficoltà nel poter disporre oggi di riferimenti attendibili, ha tracciato quella che a suo giudizio è una primissima scala dei valori in campo. “Era già difficile lanciarsi in pronostici con la precedente generazione di monoposto, figuriamoci oggi. Credo si possa facilmente nascondere il vero potenziale di una monoposto in molti modi diversi”.

“Per quanto ci riguarda, sono contento di come stiamo portando avanti il nostro programma. Finora non abbiamo avuto problemi di affidabilità, e questo è un fattore fondamentale per iniziare bene la stagione. Al momento tutto è in linea con le nostre aspettative, credo che abbiamo una buona base su cui lavorare e migliorare".

"In merito ai nostri avversari, c’è Red Bull che ha mostrato cose davvero impressionanti in termini di power unit, soprattutto qui in Bahrain. Anche la Mercedes ha fatto vedere, a tratti, segnali molto interessanti, ed in questo caso specifico, direi che si stanno nascondendo parecchio. Chiudendo il cerchio, vedo queste due squadre un po' davanti, poi noi e probabilmente la McLaren, che finora è stata difficile da interpretare”.

Nel paddock di Sakhir il tema del giorno sono state le dichiarazioni di Verstappen, che ieri sera ha attaccato il regolamento tecnico che ha dato vita a questa generazione di monoposto. C’è chi si è schierato con Max e chi ha sposato la linea Norris, espressosi in modo molto favorevole e plateale.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

La visione di Leclerc è meno estrema. “Non posso dire che sia la monoposto più divertente che abbia mai provato, ma sto trovando il divertimento in un modo diverso. Trovo molto interessante sviluppare qualcosa di completamente nuovo, è bello poter pensare un po' fuori dagli schemi e provare a trovare soluzioni nuove per massimizzare le prestazioni della monoposto. Ma il vero piacere di guidarla è altra cosa”.

Quando gli è stato chiesto del feeling al volante, Leclerc ha allargato lo scenario. “Un pilota di Formula 1 deve sempre essere pronto ad accettare un cambiamento del proprio stile di guida. Quest’anno c’è davvero tanto di nuovo, ma credo che ciò sia dovuto soprattutto alla quantità di lavoro che dobbiamo fare quando siamo in macchina. La percentuale di pura guida è leggermente inferiore, ora pensiamo molto a come sfruttare al massimo tutti i sistemi che ci circondano. Bisogna ragionare attivamente molto più che in passato, ma dal punto di vista della guida è qualcosa a cui siamo abituati. Anche quando si passa dalle qualifiche alla gara, è lo abbiamo visto l'anno scorso, si cambia molto il proprio stile di guida”.

Leclerc ha sottolineato anche aspetti positivi, come il peso ridotto della monoposto. “Credo sia la novità che apprezzo più di ogni altra cosa. La macchina è un po' più viva e il bilanciamento migliore, si può giocare di più con la monoposto avendo un posteriore molto reattivo. L'anno scorso il peso era più difficile da gestire e, personalmente, mi sono sempre piaciute le auto sovrasterzanti”.

Charles ha poi confermato un allarme già lanciato da altri piloti, ovvero le difficoltà di sorpasso. “Condivido ciò che hanno detto i miei colleghi, al momento trovo estremamente difficile effettuare sorpassi, ma con il tempo potremmo migliorare la gestione di questo tipo di situazioni. Ogni sorpasso comporta un prezzo da pagare, e credo che oggi il prezzo sia molto più alto rispetto al passato. Non sarà facile superare un avversario e creare subito un margine come accadeva fino allo scorso anno, sarà più complicato”.