F1 | Leclerc: "Felice, c'è correlazione dei dati. Sensazioni OK"

Charles Leclerc ha fatto il suo esordio nei test pre-stagionali di Sakhir nel pomeriggio di ieri, prima delle tre giornate di prove prima dell'avvio della lunga stagione di Formula 1 ormai alle porte.

Il monegasco ha proseguito con il lavoro sulla SF-23 iniziato in mattinata dal compagno di squadra Carlos Sainz Jr. firmando il quarto tempo. Chi si è fermato a leggere la classifica ha notato che la prima posizione è stata ancora in favore di Max Verstappen, ma a oggi quella lista di tempi è la cosa meno importante.

In casa Ferrari, infatti, era più urgente capire se vi fosse correlazione di dati tra il simulatore e la SF-23 in pista. La risposta, stando a quanto affermato da Leclerc, è stata affermativa. Un primo, ottimo passo per proseguire il lavoro di sviluppo della nuova nata di Maranello.

"Siamo contenti, perché abbiamo visto correlazione tra i dati che avevamo dalle simulazioni in fabbrica e quelli che abbiamo visto in pista", ha subito detto Leclerc ai microfoni di F1TV. "E credo che sia davvero importante per la prima giornata. Questo è stato il nostro primo obiettivo, provare la macchina in diverse configurazioni e capire se tutto combaciasse ed è stato così. Questa è la cosa più importante".

A conferma di quanto sia irrilevante il tempo di ieri, Leclerc ha dichiarato che il team dovrà lavorare sugli assetti, senza però mostrare tutto il potenziale della monoposto. Inutile fare allarmismo, né tessere troppe lodi: tutti si stanno nascondendo e per avere valori più vicini alla realtà dovremo aspettare ancora.

"Dal punto di vista dell'assetto dobbiamo tirare fuori qualcosa di più per quanto riguarda le performance, ovviamente non mostrando tutto quello che abbiamo perché questi sono solo test. La cosa importante, però, è concentrarci su noi stessi e il nostro lavoro. Nessun team sta mostrando il proprio potenziale, quindi è inutile fare paragoni. Guardiamo a noi stessi e cerchiamo di fare il miglior lavoro possibile per arrivare pronti alla prima gara della prossima settimana".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Sono speranzoso non solo perché ieri abbiamo avuto una buona giornata, anche perché lo scorso anno abbiamo avuto test molto buoni, senza grossi problemi d'affidabilità. C'era però tanto lavoro che andava fatto essendo una macchina completamente nuova. Gli ingegneri hanno fatto un grande lavoro anche nel corso dell'inverno sullo sviluppo della macchina, ed è per questo che sono fiducioso".

Leclerc ha poi proseguito parlando del lavoro previsto dal team oggi e domani. Un altro aspetto confortante riguarda le indicazioni date da Sainz: anche queste convergono con le sensazioni di Charles.

"Per il momento ci stiamo concentrando sull'assetto, sul feeling con la macchina e sulla correlazione dati. Io e Carlos abbiamo le stesse sensazioni per quanto riguarda la macchina".

"Non ci stiamo davvero concentrando sui tempi di ieri perché abbiamo fatto due tipi di lavoro diversi. Siamo felici di quello che abbiamo fatto. Non sappiamo quanta benzina avessero, quanto abbiano spinto realmente. Ci sono troppi punti interrogativi a cui rispondere e noi, come detto, siamo solo concentrati su noi stessi. Sono solo test e abbiamo il nostro programma da svolgere", ha concluso il 25enne di Monte-Carlo.