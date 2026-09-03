F1 | Leclerc esclusivo: “Monza va oltre la logica. Vincere qui vale qualsiasi fatica”

Se chiudi gli occhi e pensi a Monza 2019, che immagine vedi?

“La prima è quella dei tifosi che si alzavano negli ultimi giri di gara. Non mi accade mai di essere attirato da ciò che accade sulle tribune, sono sempre concentrato sulla pista perché sai che è fondamentale non distrarsi. Però quel giorno mi ricordo che c'era così tanta follia sulle tribune che negli ultimi tre o quattro giri ho iniziato a guardarmi intorno, vedevo il pubblico. Poi ho delle immagini della battaglia con Lewis e ricordo che eravamo arrivati al limite in un paio d’occasioni. Infine ci sono i ricordi che sorprendono di meno: quando sono uscito dalla macchina e il podio”.

Quando ti prepari per venire a Monza è una vigilia un po' diversa rispetto alle altre?

“Penso che inconsciamente sia qualcosa di diverso. È una settimana così unica e così impegnativa, soprattutto dal punto di vista umano. Non c'è una preparazione diversa, perché comunque ci prepariamo al meglio sia che andiamo a Baku, a Singapore o su qualsiasi altra pista: la preparazione è sempre la stessa. Però ci sono dei segnali della diversità di Monza. Quando si entra nella settimana di Monza cerco di staccare la spina ogni volta che posso: anche se ho dieci minuti, mi isolo e recupero un po'. È importante perché è una settimana in cui abbiamo davvero tantissime cose da fare”.

L’esperienza aiuta, ma com’è stata la tua prima Monza in rosso?

“Una settimana impegnativa, e poi l’incredibile vittoria. Così la domenica sera non ho dormito più di tanto e il lunedì ero completamente esausto. Ricordo che nella gara successiva avevo ancora qualche scoria delle fatiche monzesi: non avevo ancora recuperato del tutto! Se pensiamo a quanto sono lunghe oggi le stagioni, è importantissimo non accumulare fatiche extra. Durante la settimana di Monza non senti troppo la stanchezza, perché c'è così tanta positività intorno: è un aspetto che ti motiva tanto e sul momento non senti la fatica”.

Saresti disposto a essere un po' stanco lunedì?

“Al 100%, anche molto, molto stanco. È vero che il prossimo weekend poi c'è Madrid, dove credo ci sarà una bella sfida, ma sono pronto a correre il rischio se si tratta di vincere a Monza”.

Charles Leclerc, Ferrari con Roberto Chinchero, giornalista di Motorsport.com Foto di: Alessio Morgese

Ieri un altro bagno di folla in Piazza Duomo. Passano gli anni, arrivano nuove generazioni, ma l’immagine che spicca è sempre quella di una lunga marea rossa...

“È ciò che rende unica la Ferrari: va oltre le generazioni. Se ci fosse una spiegazione qualcuno avrebbe già provato a replicare ciò che vediamo tutti, ma la Ferrari è unica perché va al di là della logica. Ed è proprio questo il bello, quello che rende speciale la Ferrari. Quando andiamo in Piazza Duomo, come ogni anno, che vada male o bene, abbiamo sempre ad attenderci una grande marea rossa”.

Non ci si abitua? Ti stupisce sempre un po'?

“Non ci si abitua per niente. Quella che viviamo durante l'anno non è proprio una vita normale, però col tempo ti abitui a tanti aspetti. Sappiamo di poter contare su tanto sostegno ovunque nel mondo, e già questa è una cosa su cui può contare solo la Ferrari. Ma quando arrivi a Monza, beh, tutto sale di livello. È sempre uno shock, soprattutto perché Milano è una grande città e quando arriva la settimana del Gran Premio hai l’impressione che si fermi per celebrare soprattutto la Ferrari. E questo rende il momento molto speciale”.

Hai provato Monza con la monoposto 2026. È diversa da quella a cui eri abituato?

“È diversa, sicuramente, soprattutto per un aspetto. Monza è sempre stata molto difficile anche perché, in vista di questo weekend, le monoposto perdevano tutto il carico aerodinamico possibile, anche oltre 100 punti di downforce: le squadre toglievano ogni aletta possibile. Invece quest'anno la monoposto sarà molto più simile a quella che viene utilizzata su tutte le altre piste, e questo aspetto renderà Monza un po' strana, perché perderà parte della sua atipicità”.

Hai visto il trofeo?

“Allora, io amo l'Italia, amo veramente l'Italia. Ma se devo parlare del trofeo in sé, non è che mi abbia fatto impazzire. Però...”.

Però se domenica te lo porgeranno…

“Quello sicuramente! Però, al di là del trofeo, il vero premio per chi vince a Monza è salire su quel podio: è la cosa più bella dell'anno. Quindi qualsiasi trofeo mi possano dare, sarò l'uomo più contento al mondo”.

Charles Leclerc, Ferrari con Roberto Chinchero, giornalista di Motorsport.com Foto di: Alessio Morgese

Quest'anno tra i piloti si è parlato tanto dell’adattabilità a una monoposto completamente inedita. Anche un campione può essere condizionato dal tipo di macchina che si trova a guidare?

“Un pilota bravo, il miglior pilota, deve adattarsi a qualsiasi situazione. Qualsiasi sia la macchina, qualsiasi sia il motore o le sue caratteristiche, deve emergere. Se domani guidassimo in un'altra categoria, il miglior pilota emergerebbe comunque, perché saprebbe adattarsi a ciò che ha a disposizione. Poi è vero che in questa stagione c’è stato uno dei cambiamenti più grandi nella carriera di ogni pilota, e lo dico perché abbiamo sempre avuto dei concetti di base che abbiamo imparato da ragazzini in kart e portato avanti per anni, e alcuni di questi oggi non sono sempre veri. Quando esci da una curva provi sempre ad accelerare il prima possibile, ma quest’anno ti rendi conto che ciò che hai guadagnato in uscita di curva poi lo perdi a fine rettilineo, e almeno inizialmente è stato abbastanza strano. Però, detto questo, credo che ci si debba adattare, ed è il lavoro che ho fatto durante tre weekend di gara nei quali ho fatto un po' di fatica”.

Come vedi, invece, le possibilità per questo fine settimana? Sappiamo che una Mercedes partirà dal fondo...

“È tutto aperto, ci sono tanti scenari, soprattutto in una stagione come questa. Abbiamo visto Silverstone, dove ci aspettavamo di essere molto indietro e alla fine siamo riusciti a vincere. A Spa ci aspettavamo un weekend difficile e siamo andati molto forte. E, al contrario, a Monaco e Budapest ci aspettavamo di andare forte e non siamo andati bene. Credo sia abbastanza chiaro che quest’anno, se non ottimizzi tutto al 100%, paghi un prezzo più alto rispetto alle stagioni precedenti. Tornando a Monza, sicuramente le Mercedes sono favorite e andranno bene anche con la penalità, ma posso dire che abbiamo lavorato molto e c’è qualche novità sulla macchina che mi auguro possa aiutarci a fare la differenza”.

Rispetto alla Ferrari dello scorso anno, c'è un aspetto della macchina di quest'anno che ti ha stupito? Una bella novità?

“Più che una caratteristica precisa, mi ha stupito l'approccio. In termini di innovazioni e di pezzi nuovi che abbiamo portato, credo che abbiamo fatto un enorme passo avanti. E questo non è frutto della fortuna, ma del fatto che tutti hanno lavorato per provare a ottimizzare tutto il possibile. Poi è stata colta l’occasione per avere una visione un po' diversa nella lettura dei nuovi regolamenti, come nel caso dell’ala ‘Macarena’ o della soluzione FTM. Mi ha fatto piacere vedere queste novità, perché per me l'approccio è la cosa più importante”.

Lando ha esteso il suo contratto fino al 2030, così come Max. Sembra che i piloti non vogliano più cambiare squadra. C'è un po' di paura del cambiamento?

“Io non posso parlare delle scelte degli altri, non so quali siano le motivazioni che li hanno portati a decidere. Per quanto mi riguarda, no, non è paura del cambiamento. Come ho sempre detto, amo questa squadra, ma la decisione di prolungare il contratto va oltre: non puoi scegliere di restare in un team se non credi nel progetto, e io ci credo davvero. Sono tanti anni che sono qua e ormai sono alcuni anni che lavoro con Fred. Mi ha spiegato la sua visione e io sono al 200% con lui. Sono convinto che il lavoro che stiamo portando avanti pagherà, ed è per questo che sono ancora qui”.