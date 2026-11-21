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F1 | Leclerc duro dopo l'eliminazione in Q2: "Sono incazzato. Oggi non ne abbiamo fatta una giusta"

Il monegasco è stato molto schietto e diretto al termine della qualifica di Las Vegas, dove ha chiuso undicesimo venendo eliminato in Q2 per circa un decimo da Antonelli. Ma il problema non è stato soltanto la vettura, ma anche ciò che non ha funzionato via radio che ha reso ancora più complicata la gestione del turno.

Gianluca D'Alessandro

Modificato: 21 nov 2026, 05:58

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Sono incazzato”. È un Charles Leclerc visibilmente infastidito quello che si è presentato ai microfoni al termine delle qualifiche di Las Vegas, lasciando trasparire tutta la sua amarezza senza giri di parole e andando dritto al punto. Ma questa frustrazione non nasce solamente dalla performance della vettura, anzi, paradossalmente per certi versi migliore delle attese nonostante l’eliminazione in Q2

Ciò che ha veramente infastidito il monegasco durante le qualifiche è stata la mancanza di informazioni da parte dell’ingegnere durante la sessione sulla gestione del traffico e della vettura, con ripercussioni per esempio sulla preparazione delle gomme, in particolare quelle anteriori che sono le più difficili qui da far rimanere nella corretta finestra operativa, o sulla batteria.

È una situazione che, con contesti diversi, si è ripresentata sia nella prima che nella seconda manche, quella in cui poi Leclerc è stato eliminato siglando solo l’undicesimo miglior tempo, ed è esattamente questo ad aver infastidito il Ferrarista pi che il potenziale della monoposto, perché tutti erano ben consci che la tappa di Las Vegas avrebbe potuto rivelarsi la più dura dell’anno per la SF-26.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alex Pantling / Getty Images

“Sicuramente pesa, ma è vero che non ne abbiamo fatta una giusta oggi. Tutta la sessione avevamo persone che stavano spingendo dietro e i messaggi non mi arrivavano, quindi adesso vediamo come finisce, se partiamo undicesimi o no”, ha detto Leclerc ai microfoni di Sky al termine delle qualifiche in maniera molto diretta, anche se al momento non ci sono investigazioni nei suoi confronti.

“Ma sono abbastanza incazzato, ho preso la roba che c’era fuori linea per tutta la qualifica l’abbiamo presa. Poi la macchina non fa proprio quello che deve fare. Sono incazzato”.

Situazioni che si sono ripetute più volte durante la qualifica, in momenti comunque concitati anche per il suo ingegnere di pista, che però comprensibilmente non permettono al pilota di concentrarsi al meglio sulla fase di preparazione del giro, estremamente importante su una pista molto fredda dove è difficile riuscire a mantenere le gomme nella corretta finestra operativa.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Date le difficoltà mostrate dalla SF-26, infatti, era difficile attendersi che la vettura di Maranello potesse stupire e lottare per le prime posizioni in qualifica. Certo, l’eliminazione in Q2 pesa e fa male ma, a dire il vero, per certi versi è andata anche meglio del previsto.

A Las Vegas ci sono tanti rettilinei e poche chance di ricarica e per una macchina che tende a patire sia la carenza di cavalli del motore termico, sia il fatto di dover sacrificare alcuni punti del tracciato per la carenza di energia, tutto ciò si trasforma in un cocktail al veleno. Se si osserva la prima parte del giro, in realtà nel primo settore e fino alla zona lenta, la SF-26 era in linea con i rivali di testa.

Ma è proprio da dopo la zona lenta che si iniziano a far sentire i problemi di potenza, tanto che in soli tre allunghi divisi da due staccate, la Ferrari ha accusato ben otto decimi di distacco, senza la possibilità di difendersi. Con così poche curve, per altro molto secche, è difficile riuscire a fare la differenza in percorrenza per compensare quanto perso sui rettilinei, dove la SF-26 è costretta anche a tagliare prima l’energia rispetto ai rivali portandosi quel distacco non per qualche metro, ma di fatto per un chilometro.

“Se guardiamo il gap è stranamente meglio di quello che ci aspettavamo, nel senso che noi prendiamo un secondo solo sui rettilinei, quindi dopo è difficile fare qualcosa”, ha infatti spiegato Leclerc al termine delle qualifiche. Da una parte del monegasco c’è stato anche un errore durante il suo ultimo tentativo, che in qualche modo può aver compromesso la possibilità di andare in Q3, ma il concetto di fondo non sarebbe cambiato.

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