F1 | Leclerc: "Dove dovremmo faticare andiamo bene e dove dovremmo andare bene fatichiamo. Dobbiamo capire"

Dove si è pronti a soffrire, si torna a casa con un risultato importante. Dove invece almeno sulla carta sembra che ci possano essere tutti i crismi per poter ottenere il bottino pieno, si finisce per tornare a casa delusi. E' il pensiero di fondo che Charles Leclerc ha più o meno consapevolmente voluto lasciare alla fine della prima parte del Mondiale 2026 di Formula 1.

Lo ha fatto dopo un fine settimana, quello di Budapest, deludente per lui e per la Ferrari, dove il quarto posto finale ha lasciato punti interrogativi nella mente del 28enne nativo di Monte-Carlo. La SF-26, su una pista che sembrava essere perfetta per esaltare le sue caratteristiche, non è riuscita a portare a casa nemmeno il podio.

"E' stato un fine settimana deludente. La cosa che mi colpisce di più dopo le ultime tre gare è che, su queste tre gare, ce ne sono state due in cui ci aspettavamo di faticare e invece abbiamo concluso al primo e al secondo posto, mentre nella gara in cui ci aspettavamo di andare bene abbiamo finito quarto e quinto".

"Quindi c'è chiaramente una tendenza, e non è che una macchina stia andando bene perché il pilota sta facendo qualcosa di eccezionale. Entrambe le vetture sembrano avere questa caratteristica: essere competitive nei weekend in cui ci aspettiamo di soffrire e faticare nei weekend in cui pensiamo di essere forti. È qualcosa che dobbiamo capire. È anche vero che, con una buona partenza oggi, le cose avrebbero potuto prendere una piega molto diversa, perché su un circuito come questo è molto difficile sorpassare".

Leclerc, al pari di Hamilton ma contrariamente a tutti gli altri piloti di alta classifica, ha preso il via del Gran Premio di Ungheria con un set di mescole Soft. Il motivo è molto semplice: l'obiettivo era sfruttare il maggiore grip che le Soft avrebbero potuto garantire rispetto alle Medium di tutti gli altri avversari.

"Semplicemente volevo partire con la soft. Purtroppo ieri, con una qualifica complicata, ho utilizzato un set nuovo di medie e tutti i set nuovi di soft. Quindi mi erano rimaste soltanto gomme già utilizzate ("scrubbed"). Per la partenza volevo sfruttare il vantaggio della soft e, sinceramente, pensavamo che fosse una buona gomma. Credo che la gara abbia dimostrato che avevamo letto bene la situazione. Tutti hanno poi montato la soft più avanti e, sì, non credo che oggi la media fosse una gomma particolarmente efficace. Su questo avevamo avuto una buona intuizione".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Sebbene la Soft si sia rivelata una mescola molto buona in gara, in partenza non ha regalato i vantaggi sperati. Inoltre le SF-26 non hanno brillato nemmeno con le gomme Hard, usate nei due stint centrali della gara.

"Voglio dire, ancora una volta abbiamo pagato un prezzo molto alto alla partenza. Tuttavia, non siamo stati particolarmente brillanti in nessuna fase della gara. Il primo stint con le hard non è stato male, l'ultimo stint con le soft è stato piuttosto buono, ma ci sono stati troppi alti e bassi. Credo che sia proprio questo l'aspetto su cui dobbiamo lavorare: trovare maggiore costanza con questa vettura. In alcuni stint è stata molto, molto difficile da guidare per Lewis, in altri per me, ed è davvero un po' strano quanto tutto sembri poco correlato".

Per quanto riguarda la pausa estiva, Leclerc ci arriva con delle domande importanti. Domande a cui la Ferrari proverà a trovare risposte per farsi poi trovare a Zandvoort più forte e in grado di proseguire nella lotta con le Mercedes, la Red Bull di Verstappen e, probabilmente, anche con le McLaren.

"Ci sono punti interrogativi. Penso sia molto strano che su due piste dove ci aspettavamo di faticare come Silverstone e Spa-Francorchamps siamo invece riusciti a tornare con una vittoria e un secondo posto. Mentre su piste come questa dove ci aspettava un weekend migliore sulla carta e più adatto alla nostra macchina, alla fine non lo è stato. Certo, sapevamo che sarebbe stato difficile con Mercedes, McLaren e Red Bull. Però ci aspettavamo un risultato diverso. Siamo andati bene venerdì, ma penso che i Mercedes e Red Bull girassero con i motori con meno spinta. Già poi dal sabato abbiamo capito che le cose sarebbero state differenti e che avremmo faticato. Dobbiamo capire, perché ci sono cose che non sono in linea con le nostre aspettative".

"Il campionato è ancora aperto. I nostri aggiornamenti sono molto più significativi rispetto al passato, perché ci permettono di fare un passo avanti davvero importante. Lo abbiamo visto questo weekend, quindi sarà fondamentale continuare a sfruttarli al meglio e mantenere lo stesso approccio aggressivo che abbiamo avuto finora nello sviluppo della vettura. Vedremo come andrà a Zandvoort".