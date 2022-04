F1 | Leclerc domina a Melbourne: è una Ferrari da mondiale!

Carica lettore audio

Charles Leclerc aveva preso il volo, inanellando un giro più veloce dopo l'altro dopo la safety car causata da Sebastian Vettl, quando Max Verstappen al giro 39 è stato costretto a parcheggiare con la Red Bull ammutolita: l'olandese ha buttato via il volante polemicamente e poi ha aiutato i commissari a spegnere un principio d'incendio del motore Honda. Il campione del mondo è costretto al secondo ritiro in tre gare e Leclerc è andato a dominare il GP d'Australia sul rinnovato tracciato dell'Albert Park.

La Ferrari si conferma la macchina migliore dell'era a effetto suolo e Charles ne esalta le doti con una gara strepitosa che gli vale il Gran Chelem: il monegasco ha costruito un weekend perfetto partendo perentoriamente dalla pole position, lasciandosi alle spalle il campione del mondo che si è staccato giro dopo giro per effetto di un graining fastidioso all'anteriore, mentre la F1-75 non mostra alcun difetto. La rossa è sostanzialmente la stessa dai test del Bahrain e nessuno sembra scalfire una superiorità netta tanto nelle prestazioni che nell'affidabilità.

Leclerc l'unico sussulto l'ha vissuto alla ripartenza dalla safety car quando è finito largo all'ultima curva e Max si era avvicinato, ma poi il monegasco ha allungato e nessuno l'ha più visto: Charles è stato un martello che ha infilato un giro più veloce dopo l'altro, costringendo il muretto della Ferrari a dirgli di ridurre il passo perché il punto addizionale l'aveva già in saccoccia, ma non ha sentito ragioni perché ha stampato un 1'20"260 all'ultimo giro.

Sergio Perez, secondo, è finito a oltre 20 secondi dalla rossa, monoposto perfetta al secondo successo: la Red Bull ha mostrato le sue debolezze in una gara che ha esaltato le qualità della Ferrari e il talento cristallino di Charles Leclerc che è leader del mondiale piloti con 71 punti con un vantaggio di 34 lunghezze su George Russell che ha portato sul podio la Mercedes. E il bello di Melbourne è che i tifosi orange si sono alzati in piedi per applaudire Leclerc e la Ferrari. La Scuderia non ha difetti, risultando anche più veloce della Red Bull nei pit stop.

Peccato che sia mancato Carlo Sainz costretto allo stop dopo 17 GP. E' stato un weekend difficile per l'iberico che ha deciso di scattare con le gomme hard dalla nona posizione: il madrileno, dopo una pessima partenza che lo ha visto quasi stallare, al via è scivolato fino al 14esimo posto. Carlos non trova la temperatura delle gomme e alla curva 9 finisce lungo nell'erba dopo una battaglia con Schumacher e al rientro si gira in testacoda, concludendo nella sabbia dove è rimasto bloccato. Prima VSC e poi safety car per togliere la rossa dalla via di fuga.

La Ferrari capeggia anche il mondiale Costruttori nonostante lo stop di Sainz: la supremazia tecnica sembra indiscutibile in questo avvio del campionato: la Red Bull si è dovuta arrendere, con Sergio Perez secondo a oltre 20 secondi. Il messicano ha salvato il salvabile, confermandosi consistente in questa stagione, ma non aveva la macchina per lottare contro la rossa imprendibile.

La battuta di Verstappen è molto pesante perché ha mostrato le deficienze Red Bull: consumo delle gomme e motore Honda. A Milton Keynes vogliono spremere la power unit oltre i limiti consigliati dai giapponesi. Se esagerano rischiamo di rompere un rapporto con i nipponici che deve durare per quattro anni, prima che si affacci la Porsche.

George Russell sale sul podio con la Mercedes: l'inglese ha sfruttato la safety per effettuare il pit stop, consentendosi di stare davanti a Lewis Hamilton. Con una W13 capace di capitalizzare il massimo risultato, pur senza aver risolto i problemi tecnici (pesante il distacco di 25 secondi con la neutraliazzazione della Safetyar), l'inglese si trova comunque secondo nella classifica del mondiale piloti, una situazione che non si sarebbe aspettato al via della gara: si è piegato ai voleri della squadra quando gli hanno ordina di lasciare andare Perez che era dietro di lui, perché era necessario preservare le gomme.

Lewis Hamilton, autore di una buona partenza, finisce quarto: anche l'epta campione ha avuto da ridire col muretto, perché non voleva perdere il passo del compagno di squadra - rivale a causa di un surriscaldamento del motore che lo ha costretto a ridurre il passo nel finale. La Mercedes è comunque seconda nel mondiale Costruttori con 10 punti di vantaggio sulla Red Bull, tenuto conto che la Ferrari è in fuga con 104 lunghezze e un margine di 39 punti!

Torna alla ribalta la McLaren con Lando Norris, quinto, e Daniel Ricciardo, sesto: la MCL36 è in ripresa perché le due monoposto hanno preceduto l'Alpine di Esteban Ocon. Positiva la prestazione di Valtteri Bottas ottavo con l'Alfa Romeo.

Pierre Gasly si è aggrappato alle unghie per portare nel carniere dell'AlphaTauri due punticini iridati, ma è bello segnalare il decimo posto di Alexander Albon che ridà fiducia alla Williams dopo un avvio di stagione difficile: l'anglo thailandese ha sfruttato un'ottima strategia di gara che lo ha portato a concludere la corsa con le gomme soft.

Pessimo il debutto stagionale di Sebastian Vettel con l'Aston Martin: il tedesco al giro 21 ha perso il controllo della AMR22 in accelerazione e ha sbattuto frontale contro i muretti dopo aver toccato un cordolo. Ritiro che chiude un rientro dopo il COVID molto deludente fatto di errori (aveva sbattuto nelle libere) e di multe (era rientrato ai box in moto usando la pista e non ha rispettato la velocità massima in pit lane).

Fuori dalla top 10 Guanyu Zhou con l'Alfa Romeo, mentre meritava di più Lance Stroll con l'altra "verdona" ma ha pagato qualche esuberanza di troppo che gli è costata 5 secondi di penalità per le onde disegnate sul rettilineo.