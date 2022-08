F1 | Leclerc: "Domani sarà dura battere le Red Bull"

Carica lettore audio

Charles Leclerc sarà ancora una volta accanto a Max Verstappen sulla griglia del Gran Premio del Belgio. Rispetto al solito, però, c'è una differenza importante: questa volta non saranno in prima fila, ma divideranno l'ottava, dovendo entrambi fare i conti con delle penalità rimediate per aver sostituito diversi elementi delle rispettive power unit.

Anche le performance in qualifica dei primi due piloti del Mondiale però sono state piuttosto diverse: l'olandese della Red Bull aveva firmato la pole position, rifilando ben sei decimi al diretto inseguitore Carlos Sainz. Il monegasco, che si è anche messo al servizio del compagno di box per offrigli la scia, ha invece chiuso quarto, staccato di quasi nove decimi.

Il pilota della Ferrari ha chiarito di aver lavorato sulla sua F1-75 soprattutto in ottica gara, ma ha ammesso che comunque il distacco rimediato dalla Red Bull è sicuramente preoccupante.

"In termini di performance personale, non abbiamo preparato la qualifica nel migliore dei modi, perché eravamo concentrati molto di più sulla gara. La macchina quindi mi piace di più pensando a domani che alla qualifica", ha detto Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1 HD.

"Detto questo, il distacco che abbiamo preso da Max è grossissimo. E' molto strano, ma hanno trovato qualcosa che gli ha dato veramente tanto passo questo weekend. Vediamo domani, però sembra che sarà molto difficile", ha aggiunto.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Erik Junius

Quando poi gli è stato domandato se può essere una questione legata alle basse temperature, che può aver favorito nel RB18 nel mettere le gomme nella finestra giusta, ha aggiunto: "Credo che ci siano state anche situazioni in cui siamo stati forti in queste condizioni. E comunque è un po' strano, perché il divario non è mai stato così tanto grande dall'inizio dell'anno".

Il ferrarista rimane ottimista sulla possibilità di poter fare una bella rimonta dal 16° posto in griglia, anche perché le Rosse hanno dato comunque la sensazione di essere la seconda forza con un buon margine sugli altri.

"In Ungheria abbiamo visto che tutto è possibile. Io darò tutto come sempre. Il passo gara non sembrava male. Dobbiamo cercare di recuperare più posizioni possibile nel primo stint e poi capiremo quello sarà fattibile".

Il timore, semmai, è quello di non poter battere le Red Bull: "La qualifica di oggi mi mette il dubbio, perché loro sono veramente veloci. Parliamo di sette decimi, non di due o tre, quindi sarà difficile", ha concluso.