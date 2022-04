F1 | Leclerc derubato a Viareggio di un orologio da 300 mila euro Il pilota della Ferrari non ha trascorso una bella serata ieri: il monegasco era in Versilia quando un gruppo di persone gli ha chiesto di poter scattare una foto ricordo. Charles è sceso dalla vettura e uno dei presenti gli ha sfilato dal polso con destrezza l'orologio Richard Mille RM67 ‘Leclerc’, il cui valore è stimato in oltre 300.000 euro. Il leader del mondiale di F1 non ha potuto fare alltro che sporgere denuncia ai Carabinieri.

Una serata da dimenticare in fretta, quella vissuta ieri a Viareggio da Charles Leclerc. Il monegasco si trovava in Versilia con il suo preparatore atletico, Andrea Ferrari, quando poco dopo le 22 un gruppo di persone ha chiesto a Charles di poter scattare una foto ricordo. Una richiesta che Leclerc ha accolto uscendo dall'abitacolo dell'auto, ma uno dei presenti gli ha sfilato dal polso l'orologio facendo poi perdere le tracce. Un furto di valore non indifferente, poiché Charles indossa abitualmente un Richard Mille RM67 'Leclerc', il cui valore è stimato in oltre 300.000 euro ma che nelle aste specializzate supera facilmente il milione. L'azienda svizzera è sponsor della Ferrari a partire dallo scorso anno, ed è legata a Leclerc sin da quando Charles gareggiava nelle formule propedeutiche. La destrezza del furto ha fatto ipotizzare ad un'operazione pianificata, e quando Leclerc si è accorto di essere stato derubato non ha potuto far altro che denunciare il tutto alla caserma locale dei Carabinieri. Sono in corso delle indagini per verificare la presenza della zona del furto di eventuali telecamere di sicurezza che potrebbero aiutare ad indentificare i colpevoli. Non è la prima volta che un pilota viene preso di mira da ladri di orologi di prestigio, in passato era stato derubato sempre di un Richard Mille anche Jules Bianchi, nel pieno centro di Parigi, e l'anno scorso è stato Lando Norris a ricevere un simile trattamento all'uscita da Wembley dopo una partita della nazionale di calcio inglese.