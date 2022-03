F1 | Leclerc: "Deluso, ma Max era troppo veloce sul dritto"

Carica lettore audio

Per un soffio. Deve aver pensato questo Charles Leclerc alla fine della gara, una volta tagliato il traguardo. Appena mezzo secondo di distacco da Max Verstappen lo ha relegato al secondo posto, dopo il sorpasso dell'olandese arrivato a tre giri dalla fine dei 50 previsti.

Il pilota della Ferrari ha controllato quasi per intero la gara, ma Max Verstappen ha sfruttato la Virtual Safety Car innescata da due guasti sulla McLaren di Daniel Ricciardo e l'Alpine di Fernando Alonso e il delta concesso dalla stessa per recuperare decimi sul rivale prima della ripartenza.

Verstappen, staccato di 1"7 prima della Virtual Safety Car, si è poi trovato a 1"1 e a quel punto è riuscito ad entrare in zona DRS. Leclerc si è difeso egregiamente nel primo attacco di Verstappen, concedendogli la prima posizione all'ultima curva per poi beffare il pilota della Red Bull alla fine del rettilineo.

Questo, però, non è bastato: "Ho provato a beffare Max lasciandolo passare all'ultima curva e sono riuscito ad avere DRS per passarlo di nuovo sul rettilineo. Questo, però, non è bastato per vincere. Però mi sono davvero divertito in questa gara, sono battaglie dure ma corrette. Tutte le gare dovrebbero essere così", ha dichiarato Leclerc al termine della gara.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Nella seconda occasione. Verstappen ha imparato la lezione e ha superato Leclerc in fondo al rettilineo. Sembrava fatta, ma Leclerc è stato molto bravo a rimanere alle spalle della RB18 del campione del mondo e a riprovare l'attacco sebbene la monoposto del rivale fosse - per assetto scelto - molto più veloce della F1-75.

A un giro dalla fine, però, un incidente alla prima curva tra Lance Stroll e Alexander Albon ha costretto i commissari a esporre le bandiere gialle e a tarpare le ali all'ultimo, possibile attacco di Leclerc, che sembrava davvero alla sua portata. Questo ha congelato le posizioni, con Verstappen che ha tagliato il traguardo per primo, con un margine di mezzo secondo su Leclerc.

"Sono ovviamente deluso perché avrei voluto vincere, ma ci è mancato qualcosa", ha riconosciuto Lerclerc parlando del duello finale con l'olandese della Red Bull. "Tra me e Max c'erano configurazioni d'assetto molto diversi. Noi eravamo molto forti in curva, mentre loro sui rettilinei. Noi invece eravamo più carichi e più lenti in rettilineo. Per questo ho faticato tanto a tenerlo alle spalle. E' andata così, ha fatto un gran lavoro e ha vinto. E' stata una bella gara".

Per concludere, Leclerc ha parlato del rapporto con Verstappen, che è di stima reciproca. Un bel modo di affrontare questa nuova sfida, ma il timore è che, con il prosieguo del Mondiale, qualora le gare dovessero essere spesso all'ultimo respiro, qualcosa possa cambiare.

"Il rispetto tra noi c'è sempre stato. Specialmente quando concludi gare come queste. Ho spinto come raramente ho fatto fino a ora, fino al limite. Abbiamo preso rischi fino alla fine ed è per questo che c'è rispetto, ma sono deluso di non aver vinto", ha terminato il pilota della Ferrari.