F1 | Leclerc: "Deluso. La strategia a una sosta era sbagliata"

Partire dalla pole position e chiudere la gara al sesto posto farebbe vacillare anche il più serafico dei piloti. Charles Leclerc ha vissuto quanto appena descritto al Gran Premio degli Stati Uniti, in cui si è trovato a dover fronteggiare una strategia chiaramente sbagliata che lo ha messo in condizione di perdere 5 posizioni e lottare fino all'ultimo metro per salvaguardare la sesta dagli attacchi di George Russell.

Leclerc ha perso subito la leadership della gara alla partenza, infilato in curva 1 da Lando Norris. Nei giri seguenti, a causa di un ritmo sufficiente, ma non buono abbastanza per rimanere in Top 3, ha perso la posizione anche su Lewis Hamilton e Max Verstappen. A quel punto la Ferrari ha scelto di puntare sul "Piano D", che in seguito si è rivelato essere una gara dalla sola sosta e due stint, uno con le Medium con cui è partito, l'altro con le Hard con cui ha terminato.

Se con il pieno di benzina la Ferrari soffre, con una sola sosta la situazione si è protratta sino alla bandiera a scacchi. Al termine dei 57 giri previsti, Charles Leclerc si è presentato ai microfoni della stampa per commentare la gara, ammettendo subito quanto si sia rivelata errata la scelta di fare una sola sosta a fronte della strategia migliore, quella a due (con tre stint).

"Non possiamo nascondere che oggi l'unica sosta in gara sia stata la strategia sbagliata. Dobbiamo guardare i nostri numeri, perché quello che avevamo dava le due strategie molto simili, invece non è stato così perché sicuramente perché ho fatto una gran fatica".

La Ferrari numero 16 ha compiuto uno stint interessante con gomme Hard. Il degrado è stato buono, ma lo stint troppo lungo per poter resistere al ritorno degli avversari dotati di gomme più fresche e prestazionali delle sue: "Onestamente poi se guardiamo il degrado sulla Hard è stato buono. Però la strategia a due soste era la migliore oggi".

Negli ultimi giri Leclerc ha dovuto cedere il passo al compagno di squadra Carlos Sainz. Nei primi istanti dopo la richiesta, Leclerc ha detto di non capire quanto gli stesse chiedendo il muretto del Cavallino Rampante. A bocce ferme, invece, il monegasco ha capito che la mossa fosse obbligata per evitare di far perdere la posizione a Sainz con un Sergio Perez in piena rimonta.

"Sul momento non ho capito per quale motivo avessi dovuto lasciar passare Carlos. Ma poi mi hanno spiegato che c'era Perez che stava arrivando alle sue spalle. Capisco che era necessario proteggerlo in quella situazione e non fargli perdere tempo con me. Non sono arrabbiato per quella situazione, sono deluso per la strategia", ha concluso Leclerc.