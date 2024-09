F1 | Leclerc deluso: "Gomme fredde già fuori dai box. Potevo fare la pole"

Sbagliare o mancare l'occasione proprio nel momento meno opportuno non è mai la cosa migliore da fare. Soprattutto se lo si fa su una pista come Singapore, dove la qualifica ha un'importanza quasi capitale.

E' successo invece a Charles Leclerc e alla Ferrari. Dopo l'incidente di Sainz all'inizio del Q3, ogni pilota dei 9 rimasti hanno avuto un solo tentativo per dare l'assalto alla pole, ma Leclerc non ha potuto sfruttare le gomme perché non in temperatura.

Dall'uscita dal box a quella dalla pit lane, Leclerc ha impiegato poco meno di un minuto a causa del traffico davanti a lui. In quei 60 secondi le gomme anteriori hanno perso temperatura, anche se il monegasco, alla fine delle qualifiche, ha detto di non aver avuto le giuste temperature sin dall'uscita dal proprio box.

"Le gomme non erano pronte nemmeno al 50%. Siamo usciti dai box e le temperature delle gomme anteriori erano più basse di non so quanti gradi rispetto alle temperature ideali. Non so perché è successo. E' successo solo una volta ed è successo proprio nell'ultimo tentativo della Q3".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images

Arrivato in curva 2, Leclerc è andato oltre i limiti della pista è s'è visto cancellare il tempo - comunque affatto competitivo - che lo avrebbe piazzato al settimo posto. Invece, sarà costretto a partire dal nono, accanto al compagno di squadra Carlos Sainz in una quinta fila tutta Ferrari.

"Io ho provato a fare del mio meglio per riportare le anteriori in temperatura ma non c'è stato modo. Sono arrivato in curva 1 e ho fatto un bloccaggio. Da quel momento in poi è stato un disastro. Ed è un peccato, perché facciamo tutta la preparazione del mondo per arrivare in Q3 e fare quel giro, poi ci troviamo con quel problema... Sono deluso".

La delusione di Leclerc è legata al fatto che, a suo avviso, la pole - o il secondo posto - oggi sarebbero stati alla sua portata e a quella del team. Ma le temperature basse dell'asse anteriore gli hanno impedito di attaccare e prendersi i rischi che avrebbero potuto pagare dividendi e che, invece, sono rimasti solo nella mente del pilota di Monte-Carlo.

"Oggi in Q3 avevamo il potenziale di fare primi o secondi. Avevamo ritrovato la strada dopo le Libere 3. Dovevamo solo prenderci più rischi e non li ho potuti prendere perché le gomme erano fredde".

"Sono molto deluso e preferisco non parlare della gara. Sappiamo che le qualifiche a Singapore sono tutto, quindi la speranza di vincere è poca. Poi vediamo. Domani sicuramente mi sentirò meglio e sarò al 100%, però sono veramente deluso", ha concluso il ferrarista.