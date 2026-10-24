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F1 | Leclerc deluso: "Ancora problemi nel Q3, mi fa arrabbiare. Così guidiamo sul filo del rasoio"

Se in gara spesso è si trasforma in un vantaggio, in qualifica la difficoltà nel riuscire a centrare la finestra di funzionamento ideale delle gomme pesa, ampliando il noto gap di motore di cui soffre la SF-26. Un rammarico per Leclerc, perché secondo il Ferrarista oggi c'era il potenziale per fare qualcosa di più di quanto si è raccolto.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 24 ott 2026, 23:37

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Non è un segreto che negli ultimi anni la qualifica sia stata un po' il tallone d'Achille della Ferrari, ancor più quest'anno, perché quando i team salgono di mappatura si amplia quel gap di motore di cui soffre la SF-26. Tuttavia, non è l'unico fattore: quando la Rossa deve estrarre gli ultimi decimi in Q3, per i rivali è spesso più semplice fare quel salto tra le due manche, e non si tratta soltanto di una questione di motore.

C’è un dato che ad Austin spiega questo aspetto in maniera ancora più chiara: Charles Leclerc non è riuscito a migliorarsi tra Q2 e Q3 e, anzi, il suo miglior tempo della qualifica lo aveva ottenuto proprio nella seconda manche anziché nell’ultima, quando normalmente si va alla ricerca del limite. In media, come avevamo analizzato a settembre, la Ferrari trova circa due decimi in meno della Mercedes nel passaggio dalla Q2 alla Q3.

Un gap che, al netto dell'ultimo tentativo non riuscito di Andrea Kimi Antonelli, si è ripresentato anche qui negli Stati Uniti. Certo, la differenza in termini di prestazione della power unit rispetto a Mercedes e Red Bull ha un peso specifico enorme: sul lungo rettilineo del COTA, complice anche una resistenza aerodinamica più elevata, la Rossa paga oltre 10 km/h dalla W17, un deficit che vale da solo circa due decimi.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

Ma per Leclerc non è questo l'unico tema emerso nella giornata. Nelle sessioni del venerdì, quanto guadagnato nel tratto guidato era stato sufficiente a compensare ciò che la SF-26 perdeva sui rettilinei, mentre in qualifica non è stato così. E non è soltanto una questione di mappature più spinte da parte dei rivali rispetto al Cavallino, come ha voluto sottolineare lo stesso monegasco.

“Il deficit di motore c’è, si vede subito nei dati. Ce la facevamo a far la differenza nelle curve, ma appena non siamo nella finestra giusta con le gomme, perdiamo tanto ed è quello che è successo in Q3. Mi ha fatto tanto arrabbiare perché non è successo fino alla Q3, dove dobbiamo mettere tutto insieme”, ha poi spiegato Leclerc a Sky durante le interviste, evidenziando proprio la sensibilità della SF-26.

“La pista si è raffreddata, pochissimo, forse 1°C, ma per me quella è stata una grandissima differenza. Tra Q2 e Q3 non siamo mai riusciti a mettere le gomme nella finestra giusta”. Si tratta di una questione evidenziata anche da Hamilton, secondo cui, ad esempio, il giro d’uscita nel primo tentativo è stato fin troppo veloce, e questo lo ha penalizzato poi nel riuscire a gestire le temperature nel giro.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Per compensare il deficit di motore, chiaramente, serve fare la differenza in curva. Tuttavia, soprattutto sul giro secco più che in gara, la SF-26 è una vettura con una finestra di funzionamento molto stretta quando si tratta di trovare l'ultimo decimo, proprio perché i piloti sono chiamati a cercare il limite ancor più degli avversari.

Esiste quindi una sottile linea nella preparazione degli pneumatici e nella messa a punto della vettura, come si era visto per esempio anche a Singapore con Hamilton. Il problema è che, con il progredire della stagione, gli avversari continuano a crescere e il vantaggio della Rossa in curva si assottiglia.

Questo costringe i piloti a forzare sempre di più per trovare gli ultimi centesimi, aumentando il rischio di errori. Inoltre, quando gli pneumatici non si trovano nella corretta finestra di funzionamento, alcuni limiti di bilanciamento della vettura tendono a emergere con maggiore evidenza, tanto che la scelta di caricare l'ala anteriore alla fine non ha pagato.

Pur non essendo un tema nuovo, per Leclerc questa volta c'è anche un pizzico di rammarico in più, perché sentiva che oggi ci fosse il potenziale per ottenere qualcosa di meglio. Forse la pole sarebbe rimasta fuori portata, ma la prima fila, accanto ad Antonelli e sfruttando le improvvise difficoltà incontrate da Verstappen, era probabilmente un obiettivo alla portata.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alex Slitz / Getty Images

Scattare dalla prima fila e, soprattutto, riuscire a mettersi alle spalle Verstappen, sarebbe stato cruciale e avrebbe potuto dare un’ottica diversa alla corsa, mentre ora sarà una gara di rincorsa già dal via. “Sì, è molto deludente perché credo che ci siano stati altri weekend in cui siamo stati forti nelle prove libere, ma poi arrivando in qualifica è diventato molto chiaro che gli altri hanno molta più velocità sul dritto ed è davvero difficile per noi eguagliarli”.

“Però penso che oggi fosse una qualifica in cui avevamo il potenziale nella macchina. Ma la macchina comprende anche le gomme e, purtroppo, in Q3 non siamo riusciti a mandarle nella giusta finestra di funzionamento. Ho faticato molto già nel giro di lancio, scivolavo parecchio fin da lì, e questo ha reso tutto molto complicato successivamente”.

“Voglio dire, non appena arrivi in Q3 e inizi a spingere per guadagnare gli ultimi centesimi, o addirittura due centesimi, in ogni curva, è lì che forse i problemi della vettura, i problemi di bilanciamento che stiamo avendo, emergono un po’ di più. Per noi è una situazione davvero sul filo del rasoio e, non appena superiamo leggermente quel limite, perdiamo parecchio tempo sul giro”.

La difficoltà della SF-26 nel portare rapidamente gli pneumatici in temperatura è ormai nota fin dall'inizio della stagione e, per questo, trovare il giusto ritmo nel giro di preparazione è fondamentale. Dall'altro lato, quello che spesso ha rappresentato un limite in qualifica si è trasformato in un punto di forza in gara, dove la capacità di controllare le temperature può diventare un vantaggio importante sulla lunga distanza, ancor di più considerando che già venerdì alcuni team avevano mostrato un degrado elevato.

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