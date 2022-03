F1 | Leclerc: "Davanti c'è la Red Bull, ma siamo vicini"

Carica lettore audio

È un giovedì diverso dal solito nel paddock di Sakhir. Il nuovo format introdotto nel 2022 prevede l’inizio delle attività (anche media) il venerdì mattina, ma la Ferrari ha deciso di restare fedele alle tradizioni, e sia Charles Leclerc che Carlos hanno incontrato i giornalisti presenti a Sakhir in un clima molto tranquillo e disponibile, faccia a faccia dopo due anni di comunicazioni via-zoom.

Il tutto si sposa bene con il momento della Scuderia, la serenità che si respira nel box del Cavallino è il risultato dei test pre-campionato, prove in cui la F1-75 si è confermata veloce e affidabile.

Leclerc ha confermato che non c’è, ovviamente, la certezza di iniziare la stagione con una vittoria, ma è fondata la consapevolezza che la Ferrari sarà lì a giocarsela, e tornando indietro di due anni, non è certamente poco. Le parole e le espressioni di Leclerc confermano il buon momento della Scuderia, e a mancare non è certo la fiducia in sé stesso. Charles si sente pronto.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Quanto ti senti pronto al termine delle prove pre-campionato?

“Ci siamo preparati molto bene, tutti i test che avevamo pianificato di fare sono stati fatti, non ci siamo imbattuti in problemi ed imprevisti, e questo è un aspetto molto importante. Credo che sia il motivo principale per abbiamo concluso questi test con il sorriso sulle labbra, poi, in merito alla competitività, dobbiamo ancora avere le risposte che cerchiamo, ma sul fronte affidabilità e per come abbiamo lavorato di squadra, direi tutto molto bene”.

Da quello che hai visto nei test e dopo aver analizzando i dati, chi ritieni essere il favorito della vigilia in vista del primo weekend della stagione?

“Per quello che ha fatto vedere in pista è indubbiamente la Red Bull, ma credo che anche la Mercedes non abbia ancora mostrato tutto il suo potenziale. Hanno fatto alcuni giri molto buoni quando sono riusciti a mettere tutto insieme, e non credo che si sia ancora vista la vera performance della loro monoposto. Credo che saranno ancora le due squadre da battere, anche quest’anno”.

Dopo il 2019 non sei più stato nelle condizioni di poter lottare per la vittoria. Come ti senti alla vigilia di una stagione in cui dovresti poter ambire nuovamente ai massimi traguardi?

“Mi sento decisamente molto più pronto rispetto al mio primo anno in Ferrari. Anche nel 2019 mi sono sentito preparato per poter mostrare il mio potenziale, ma considerando il lavoro che ho fatto negli ultimi anni, e quanto mi ha consentito di imparare, mi sento decisamente più preparato e diciamo più adulto. Mi sento un pilota migliore”.

Ferrari F1-75: ecco le pance scavate Photo by: Giorgio Piola

Mattia è sembrato abbastanza ottimista quando ha parlato di due decimi di vantaggio o due decimi di ritardo rispetto alla vetta: hai la sensazione che ti aspetti un weekend in cui potrai dire la tua per la vittoria?

“Forse sono un po' più pessimista, ma sento che siamo ancora un po' indietro rispetto alla Red Bull. Non stiamo certo parlando di un gap di un secondo come era l'anno scorso, credo che saremo molto più vicini, e questa è indubbiamente una buona notizia, ma continuo a credere che non siamo noi i favoriti. Dovremo lavorare il più possibile domani per sfruttare al meglio la giornata ed essere il più pronti possibile in vista di sabato, e poi speriamo di lottare per la vittoria. Ma al momento vedo la Red Bull ancora un po' davanti”.

Sembra che ci si stia avviando verso la normalità in termini di vita nel paddock. Anche poterti incontrare di persona in questa sessione media è qualcosa che non accadeva da due anni. È un ritorno alle vecchie abitudini che ti fa piacere o ti andava bene anche il format delle scorse due stagioni?

“Mi piace così, è bello tornare ad avere di nuovo relazioni normali. Non è ancora tutto come prima, ma ci stiamo avvicinando. È positivo che le cose stiano tornando lentamente alla normalità”.

I meccanici Ferrari portano la F1-75 in verifica Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Questa mattina è stata comunicata dall’Aston Martin la positività di Vettel. Pensi mai alla possibilità rischio di dover saltare una gara?

“Per quanto le cose stiano lentamente tornando alla normalità, ci sono ancora alcune precauzioni che dobbiamo prendere. Dobbiamo essere cauti e molto attenti, perché il Covid non è scomparso da un giorno all'altro. Ancora adesso se sei positivo non puoi correre, ed è un prezzo molto alto da pagare. È qualcosa a cui si pensa, dobbiamo ancora stare molto attenti”.

Le nuove regole introdotte dalla FIA non impongono più i covid-test (ogni 48 ore) obbligatori negli ultimi due anni. Personalmente continui a seguire questo protocollo?

“In Ferrari lo facciamo, la squadra ci ha chiesto di sottoporci a test regolarmente, soprattutto quando andiamo in sede. Durante i fine settimana di gara ora è un po' meno complicato rispetto agli anni scorsi, ma ci vuole buon senso. In squadra ogni volta che qualcuno si sente male prendiamo immediatamente le distanze e facciamo subito i test”.

Hai avuto il Covid due volte, quanto tempo hai impiegato per tornare al normale livello di forma fisica?

“Sono state due situazioni molto diverse. La prima volta non sono stato male, la secondo ho accusato più problemi, ma per fortuna tutto si è risolto abbastanza velocemente, dopo una settimana entrambe le volte ero a posto. Credo dipenda da caso a caso, ho alcuni amici che non hanno avuto alcun sintomo mentre altri che hanno sofferto in modo molto peggiore”.

Red Bull e Mercedes sono arrivate ai test qui in Bahrain con pacchetti di aggiornamenti importanti, mentre la Ferrari non in modo così massiccio. Ritieni che sia un vantaggio aver potuto lavorare con una monoposto in modo continuativo e coerente?

“Solo la prima gara ci dirà se il nostro approccio è stato migliore di altri. Mi sento fiducioso perché probabilmente nessuno nel paddock ha la stessa conoscenza della propria macchina come l’abbiamo noi, semplicemente perché tra i due test i nostri avversari hanno modificato molto la vettura. Ma d'altra parte, la Red Bull ha fatto un enorme passo avanti l'ultimo giorno proprio grazie ai nuovi aggiornamenti".

"Sono stato molto sorpreso nel vedere la Mercedes all'inizio dei test qui in Bahrain rivelare un concept molto, molto diverso, e piuttosto estremo. Sarà sicuramente molto interessante vedere qui in qualifica quale funzionerà meglio tra le varie idee che abbiamo visto in pit-lane, ma sono contento del nostro approccio e del fatto che conosciamo già molto, molto bene la nostra macchina”.

C’è chi vi ha indicato come la squadra da battere. È un aspetto che porta un po' di pressione in più all’interno del team?

“Personalmente non sento una pressione extra, anzi, credo sia una cosa positiva. Alla fine è un buon segno se c’è chi si aspetta che saremo lì a giocarcela, significa che abbiamo fatto qualcosa di buono. E quello che abbiamo mostrato con i test, ed è stato sufficiente a far pensare a tante persone che saremo davanti. L’importante è non lasciarsi trasportare, è solo un test, ma è bello rivedere questi titoli, perché negli ultimi due anni non è poi accaduto molto in questo senso”.

Come ti è sembrata la power unit?

“Il feeling è buono, migliore rispetto allo scorso anno, quindi è positivo”.

C’è un po' di apprensione sull’affidabilità del fondo in vista della gara? Sembra essere un problema comune...

“Abbiamo fatto un bel po' di long run durante i test, e non si sono evidenziati problemi particolari. È vero che in alcune condizioni, difficili da prevedere, si saltella di più, poi magari in alcuni giri ci si ritrova a vedere un comportamento molto stabile. Dipende molto dal vento, vedremo quali saranno le condizioni in gara. Ma ovviamente più si saltella e maggiore è il rischio di rompere qualcosa, ma al momento, per quanto ci riguarda, non abbiamo avuto cedimenti durante i test”.

Credi che sarà molto difficile per Hulkenberg riuscire a familiarizzare con una monoposto così diversa in tre sessioni di prove libere?

“All'inizio per lui sarà un po' complicato, perché queste macchine richiedono uno stile di guida diverso rispetto alle precedenti. Ma Nico è un pilota molto forte, di grande talento, quindi sono abbastanza sicuro che saprà sfruttare al meglio le prove libere e mi aspetto che migliorerà chilometro dopo chilometro”.

Diversi piloti hanno parlato delle caratteristiche di queste monoposto, come ad esempio il sottosterzo nelle curve a bassa velocità. Cosa è cambiato per te rispetto allo scorso anno?

“Lo stile di guida è cambiato molto, soprattutto in frenata e nei tratti a bassa velocità. Ad esempio, in frenata si sente molto di più il peso dell'auto e avete visto quanti bloccaggi ci sono stati nei test. Bisogna guidare in modo diverso, si sente molto anche il sottosterzo, sempre a causa del peso, soprattutto nelle curve a bassa velocità. Ma abbiamo trovato un buon equilibrio generale nell’ultimo giorno di prove, e per quanto la Red Bull nei tratti lenti credo sia ancora un po' migliore, stiamo progredendo”.

Quanto è stata importante la correlazione con il simulatore in questa fase della stagione?

“Normalmente quando tutto è nuovo ci vuole un po' di tempo per ottenere la giusta correlazione tra il simulatore e la pista, ma onestamente non abbiamo avuto questa tipologia di problemi, e fin dall'inizio abbiamo visto che la correlazione era buona. È un aspetto molto positivo”.

Carlos Sainz Jr., Charles Leclerc, Laurent Mekies, direttore corse, Ferrari nel paddock Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Che tipo di gara di aspetti domenica? Vedremo sorpassi?

“Rispetto alla precedente questa monoposto è più prevedibile quando sei nella scia di un avversario. Quando sei molto vicino, diciamo a mezzo secondo, non cambia poi così tanto, l’avantreno è più leggero mentre con le monoposto 2021 le cose erano complicate anche con il retrotreno. Ma nel complesso questa è una macchina più prevedibile e permette di seguire più facilmente la vettura che ti precede, almeno fino a quando non arrivi ad essere molto vicino”.

Da pilota hai nostalgia delle monoposto 2021 o preferisci le 2022?

“Domanda difficile. Per l'alta velocità mi piace di più la macchina 2022, e per ora nei tratti lenti credo ancora la 2021”.