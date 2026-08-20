F1 | Leclerc crede nella Ferrari: “Sappiamo dove dobbiamo migliorare la SF-26”

Charles Leclerc si è presentato a Zandvoort con una buona dose di ottimismo. La Formula 1 è pronta a tornare in pista dopo la pausa estiva e in casa Ferrari c’è la consapevolezza di aver imboccato una direzione precisa, sia sul fronte degli sviluppi sia nell’individuazione delle aree sulle quali è ancora necessario lavorare. Il circuito olandese, storicamente non tra i più favorevoli alla Scuderia, rappresenterà subito un banco di prova interessante.

“È vero, storicamente questa non è stata una pista particolarmente favorevole per noi – ha spiegato Leclerc – ma queste monoposto sono talmente diverse rispetto al passato che credo possano rimescolare un po’ i valori in campo. Inoltre, Zandvoort è un circuito piuttosto tecnico e quest’anno, normalmente, le piste di questo tipo sono state un po’ più positive per noi. Sono ottimista, anche se ovviamente dovremo aspettare e vedere”.

La fiducia di Leclerc nasce anche dalla convinzione che la Ferrari abbia compreso le ragioni delle difficoltà incontrate nelle precedenti edizioni del Gran Premio d’Olanda. “Abbiamo capito bene perché in passato soffrivamo su questa pista con le precedenti generazioni di monoposto. Tendo a pensare che quest’anno non avremo gli stessi problemi e spero di avere ragione”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Zandvoort sarà però un fine settimana particolarmente insidioso. Il formato Sprint concederà alle squadre una sola sessione di prove libere e le previsioni indicano anche la possibilità di pioggia. Un’incognita significativa considerando la poca esperienza accumulata finora con le monoposto 2026 in condizioni di bagnato.

“Non ho idea di cosa aspettarmi – ha ammesso Charles – l’ultima volta che ho guidato sul bagnato è stato nei test di Barcellona, credo ci fossimo solamente Max ed io in pista. Era una delle primissime volte in cui guidavo questa generazione di monoposto e da allora sono arrivati molti aggiornamenti. Oggi la macchina è molto diversa e abbiamo una conoscenza decisamente maggiore. Mi aspetto comunque un weekend molto complicato: è una pista difficile, è un fine settimana Sprint, potrebbe piovere e arriviamo da tre settimane di vacanza. Sarà impegnativo”.

La Ferrari si presenta alla seconda parte della stagione con un programma di sviluppo che Leclerc ha definito molto chiaro. Il monegasco non è entrato nei dettagli degli aggiornamenti in arrivo, ma ha indicato senza esitazioni quello che considera oggi il principale punto debole della SF-26.

“Ci sono ancora molte cose che vogliamo migliorare ed è molto chiaro quali siano stati i nostri principali limiti nella prima parte della stagione. Ovviamente il motore e in generale la potenza che abbiamo attualmente rispetto alle power unit Mercedes e Red Bull sono l’area nella quale siamo maggiormente carenti. È lì che si concentra il nostro lavoro. C’è il gruppo che lavora sul motore così come altri impegnati su telaio e aerodinamica: tutti portano avanti programmi differenti. Ma il piano generale è ben definito, sappiamo dove vogliamo andare”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Un aspetto che alimenta la fiducia di Leclerc è la correlazione tra i dati raccolti in fabbrica e quanto riscontrato in pista. Un elemento tutt’altro che scontato considerando le difficoltà che avevano caratterizzato la precedente generazione di monoposto.

“Non credo che nella prima metà della stagione abbiamo avuto sorprese particolarmente negative. Con le precedenti generazioni di vetture, soprattutto a causa del fatto che le monoposto toccavano molto il fondo sull’asfalto, era difficile ottenere in pista quello che vedevamo in galleria del vento. Quest’anno non abbiamo realmente avuto questo problema ed è un aspetto molto positivo per lo sviluppo e per tutto ciò che vogliamo portare sulla macchina. Non posso entrare nei dettagli, ma abbiamo sicuramente un piano molto chiaro”.

Leclerc ha promosso anche l’aggressività con cui la Ferrari ha affrontato lo sviluppo della SF-26. “È stato impressionante. Credo che quest’anno abbiamo avuto un approccio molto aggressivo rispetto agli altri, prima di tutto sul fronte dell’innovazione. È un segnale molto positivo: dimostra che stiamo cercando soluzioni nuove all’interno del regolamento. Anche il programma degli aggiornamenti è stato molto aggressivo e la produzione ha svolto un lavoro incredibile nella prima metà della stagione, lavorando senza sosta per permetterci di avere i nuovi componenti il prima possibile. In un anno come questo fa una grande differenza, perché siamo ancora nelle prime fasi dello sviluppo e ogni aggiornamento può avere un impatto importante”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

C’è però un’altra area sulla quale la Ferrari dovrà migliorare: l’esecuzione dei weekend. Leclerc ha ammesso che nella prima metà del campionato sono stati lasciati per strada punti importanti, un problema che non ha riguardato solamente Maranello. “Quest’anno l’esecuzione è più importante che mai. Anche un piccolo errore nella programmazione o nella gestione del weekend può avere conseguenze enormi: dobbiamo essere perfetti. Analizzando la prima metà della stagione abbiamo visto quanti punti siano stati persi da tutte le squadre. Queste monoposto sono molto complesse da ottimizzare e per noi questo sarà sicuramente uno dei principali punti di attenzione nella seconda parte dell’anno”.

Il riferimento resta la Mercedes, indicata da Leclerc come favorita, ma il monegasco crede nel percorso intrapreso dalla Ferrari. “Abbiamo una visione molto chiara di dove siamo, di cosa possiamo fare per migliorare e di quali siano le nostre debolezze rispetto alla Mercedes. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato molto bene. Credo che la prima parte della stagione sia stata positiva, ma conosco anche il programma dei prossimi mesi e so cosa arriverà. Ed è questo che mi rende ottimista”.