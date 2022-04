F1 | Leclerc convocato dai commissari per un giro troppo lento

Carica lettore audio

Fulmine a ciel sereno per Charles Leclerc e la Ferrari. A quasi 4 ore dall'aver ottenuto la pole position del Gran Premio d'Australia, il 24enne monegasco è stato chiamato dai commissari di gara.

Il collegio dei commissari sportivi del Gran Premio d'Australia formato da Gerd Ennser, Dennis Dean, Enrique Bernoldi e Matt Selley ha convocato il leader del Mondiale Piloti di Formula 1 assieme a un rappresentante della Ferrari per aver girato in maniera lenta in maniera non necessaria al giro compiuto alle ore 16:09 locali.

Il motivo ufficiale è scritto nel breve comunicato, il documento numero 55 delle ore 20:42 di Melbourne, diramato dalla direzione gara.

"Presunta violazione dell'articolo 33.4 del Regolamento sportivo FIA di Formula 1 e non conformità alle note evento 4 del Direttore di Gara, guidando inutilmente lento in un giro di rientro fatto alle ore 16:09".

Il tempo massimo per completare il giro era di 1'36" (ovvero dall'uscita della pit lane all'entrata della stessa). Questo era il limite concesso dal direttore di gara. Secondo i commissari Leclerc sarebbe andato oltre il tempo massimo imposto.

Leclerc e il rappresentante scelto dal team Ferrari dovranno dimostrare le proprie ragioni ed evitare penalità che potrebbero far perdere la pole al ferrarista.

Assieme a Leclerc dovranno comparire anche GuanYu Zhou, pilota dell'Alfa Romeo Racing, assieme a un membro scelto del team, a sua volta convocato per lo stesso motivo per cui è stato chiamato Leclerc e anche Yuki Tsunoda.

Anche loro, così come il monegasco, avrebbero compiuto un giro troppo lento non necessario allo stesso orario del ferrarista, alle 16:09 locali.