F1 | Leclerc contento: "Siamo già ben preparati per la gara"

Carica lettore audio

La Ferrari è partita fortissimo nel fine settimana di gara all'Hungaroring, sede del Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Su una pista che ha tutte le caratteristiche per esaltare le F1-75, Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo nella prima giornata di pista in 1'18"445, precedendo di oltre 2 decimi la sorprendente McLaren di Lando Norris.

E Max Verstappen? L'olandese è indietro, ancora al lavoro per trovare il bilanciamento migliore possibile per provare a limitare i danni su una pista che, come detto, ha tutto per premiare le Ferrari.

Intanto Leclerc, complici anche le previsioni meteo di oggi che mettono pioggia per tutto il giorno, ha preferito lavorare sodo per preparare la gara domenicale. A Budapest, nella giornata di domani, il meteo dovrebbe tornare clemente e la pista, di conseguenza, asciutta.

Per questo motivo le due sessioni di libere hanno rappresentato un ottimo test per capire come intervenire sulla F1-75 e prepararla per i 306 chilometri che andranno a stabilire il vincitore del 13esimo appuntamento stagionale.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc, comunque, ha nel mirino anche le qualifiche. Troppo importante partire in buona posizione domani, per questo oggi proverà a trovare il miglior compromesso che possa aiutarlo a partire nelle prime due file e, contemporaneamente, aiutarlo a essere efficace come ieri sull'asciutto.

"Sembra che per le Libere 3 e le qualifiche possa piovere, dunque dovremo stare attenti e mettere le gomme nella giusta finestra d'utilizzo. E questo è un aspetto sempre molto difficile quando piove".

"Questa è la nostra priorità principale, mettere le gomme nella giusta finestra d'utilizzo. Speriamo di riuscire a farlo per poter avere lo stesso vantaggio che abbiamo avuto nei primi due turni di prove libere".

"Nei primi 2 turni di libere abbiamo lavorato per essere pronti per la gara di domenica, è stata una giornata molto produttiva. Abbiamo cambiato molte cose sulla macchina".

"Le Libere 1 sono state piuttosto complicate per noi, mentre nelle Libere 2 abbiamo preso la strada giusta. Sono sicuro che abbiamo fatto il lavoro giusto per domenica", ha concluso il monegasco della Ferrari.