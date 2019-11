Leclerc col motore nuovo: Ferrari all'attacco in Brasile

Charles Leclerc avrà un motore nuovo. Mattia Binotto conferma l'anticipazione di Motorsport.com: sulla SF90 del monegasco ci sarà un 6 cilindri nuovo di zecca ed essendo il quarto della stagione, il 22enne del Cavallino dovrà scontare una penalità di 10 posizioni sulla griglia del GP del Brasile, ma su una pista come quella di Interlagos è possibile sorpassare, per cui aspettiamoci una Ferrari molto aggressiva.

Il team principal prima di parlare del Brasile ha voluto fare il punto sulla deludente gara americana...

“Arriviamo al penultimo Gran Premio della stagione dopo la frustrante gara di Austin nella quale non siamo stati in grado di portare a casa il risultato che sentivamo di poter raccogliere. Al sabato con Sebastian abbiamo mancato la settima pole position consecutiva per appena un centesimo, ma se non altro avevamo avuto la conferma che a livello di performance eravamo competitivi come sempre”.

“La domenica il passo gara di Charles nel primo stint è stato mediocre, anche se la prestazione della sua vettura è tornata normale dopo la prima sosta ai box. Con lui cercheremo di gettarci tutto alle spalle e di ripartire dal Brasile”.

Binotto, poi, ufficializza il motore nuovo per Leclerc: potrebbe essere un... EVO 4 con soluzioni che anticipano la power unit del 2020...

“Charles potrà disporre di una Power Unit nuova dal momento che la sua si è danneggiata nel sabato di Austin e questo lo ha costretto a montare una unità usata e meno potente per il resto del weekend”.

“Equipaggiare la sua SF90 con una nuova Power Unit significa prendere penalità in griglia, ma se non altro a San Paolo ci aspettiamo di tornare ai livelli consueti di performance e di poter lottare con spirito combattivo per finire in crescendo la stagione”.

Insomma la Scuderia cercherà un pronto riscatto per cancellare le gravi insinuazioni di aver bararo sul flussometro che sono uscite dalla bocca di Max Verstappen...

“Sarà importante per cercare la conferma del fatto che stiamo facendo progressi con la nostra vettura e per provare a portare questo stato di forma nella pausa invernale. So che i nostri piloti e tutto il team sono assolutamente concentrati su questo”.