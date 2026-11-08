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F1 | Leclerc chiude il caso Hamilton: “C'è tensione, ma tutto è stato ingigantito con troppi commenti"

Dopo l’incontro a San Paolo, anche il monegasco ha cercato di chiudere il caso scaturito dall'episodio del primo giro del GP del Messico. La tensione è inevitabile, ma l'importante è confrontarsi e trovare un terreno comune per proseguire. Leclerc è stato diretto, ritenendo inoltre che la vicenda abbia assunto proporzioni eccessive.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 8 nov 2026, 10:42

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Il caso è chiuso, quantomeno per il momento. Dopo una lunga di commenti, le parole dei due piloti Ferrari sembano aver messo un punto alla polemica scaturita attorno a quanto successo nel primo giro del GP del Mesico, quando Charles Leclerc ha tentato un affondo all'esterno nella speranza di strappare il primo posto al compagno di squadra, innescando però un doppio lungo che è costato alla Ferrari la vittoria e una doppietta.

Per questo, a San Paolo c'è stato incontro tra i piloti e Vasseur, ritenuto da tutti molto costruttivo, in cui il Team Principal ha ribadito l’importanza di mettere la Ferrari al centro, nel rispetto della squadra e del marchio. L’auspicio è che questa tensione in futuro non resti una miccia pronta a riaccendersi alla prima occasione, anche perché nel corso della stagione non sono mancati, come in ogni team, episodi ad alta tensione.

Secondo Leclerc, tuttavia, la vicenda è stata ingigantita oltre misura: “Dal mio punto di vista, sono stato molto diretto [durante l’incontro], ovviamente, e penso sia stato positivo parlarne. Credo che questo sia necessario dopo un episodio del genere. Penso che la vicenda abbia assunto proporzioni decisamente eccessive, ma allo stesso tempo è andata avanti per troppo tempo”, ha detto Charles.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Se lo si chiede a qualsiasi pilota in griglia, al di là degli interessi della squadra, è evidente che nessuno voglia finire alle spalle del proprio compagno in classifica, tanto più quando è in palio una vittoria. Ma è anche chiaro che la questione vada oltre la classifica, con in ballo delle gerarchie interne dove nessuno dei due vuole finire dietro all'altro. Lo si è visto anche a Monza, a Zandvoort e a Singapore.

Ma esiste un limite che non va oltrepassato, ed è per questo che Vasseur si è mostrato così fermo sul rispetto dovuto alla Ferrari. Un chiarimento era dunque necessario, non solo per porre fine a certi atteggiamenti in pista, ma anche per attenuare i toni nelle interviste, come confermato sia da Hamilton che Leclerc.

Dopo una settimana di fuoco, il monegasco non ha negato che ci sia della tensione e che ci sia una forte rivalità interna che porta a punti di vista molto diversi tra loro. Naturalmente, le posizioni non sempre coincidono, e ognuno ha le proprie ragioni, ma è fondamentale individuare un terreno comune da cui ripartire.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Credo davvero che quando ci si parla le cose migliorino subito. Ovviamente c'è tensione, ovviamente vogliamo finire davanti l'uno all'altro e a volte non faremo le cose nel modo giusto. Ed è normale, a volte, avere opinioni diverse su come si vedono certe situazioni, ma allo stesso tempo discuterne aiuta enormemente”, ha aggiunto Leclerc.

“Alle volte è qualcosa di cui c'è bisogno. Allo stesso tempo, come ho detto, a volte si è in disaccordo e bisogna trovare un terreno comune”.

L’ultimo passaggio ha toccato le dichiarazioni di Hamilton, rilasciate sia dopo la corsa messicana sia in conferenza stampa alla vigilia del Brasile, secondo cui Leclerc sarebbe molto più aggressivo nei suoi confronti rispetto ad altri avversari. “Non vorrei commentare oltre. Onestamente, ci sono già stati troppi commenti e si è fatto troppo clamore per troppo tempo su questa vicenda”, ha concluso il Ferrarista.

La scelta di Leclerc di glissare con un detto non detto si presta a una doppia lettura. Non è una smentita, ma non è nemmeno un’ammissione delle parole di Hamilton, che ha lasciato cadere senza raccoglierle. È piuttosto la conferma della volontà di chiudere il caso, in una settimana in cui ogni frase rischia di diventare benzina sul fuoco.

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