F1 | Leclerc: casco dedica a Bianchi nel 10° anniversario dell'incidente

Da quel tragico 5 ottobre 2014 sono passati quasi 10 anni. E sembra ieri. Per chi non lo ricordasse, si tratta della data in cui Jules Bianchi fu protagonista di un terribile incidente, uscendo di pista e andando a sbattere contro un mezzo di servizio che stava cercando di spostare la monoposto di Adrian Sutil.

Quell'incidente arrecò al pilota francese danni così gravi da farlo entrare in coma. 9 mesi più tardi, il 17 luglio del 2015, Jules perse la vita a Nizza.

Casco di Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Charles Leclerc

Per Charles Leclerc, Bianchi fu una sorta di mentore e le famiglie dei due piloti sono sempre rimaste legate anche dopo la scomparsa di Jules.

Per i dieci anni dall'incidente che portò Bianchi alla morte, Leclerc ha deciso di dedicare il suo casco che userà questo fine settimana al Gran Premio del Giappone, che si terrà a Suzuka, proprio a Jules Bianchi.

Leclerc correrà con il casco che Bianchi utilizzò nella sua ultima stagione in Formula 1, quella 2014, in cui difese i colori del team Marussia. Sul casco ci sarà anche il numero 17, il numero di Jules, che in seguito alla sua morte venne ritirato dalla FIA.

Helmet of Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Charles Leclerc

"Questo è ovviamente un posto molto speciale, e ogni volta che arrivo a Suzuka mi viene in mente Jules", ha dichiarato Leclerc a Motorsport.com. "Penso a Jules molto spesso, perché è stata la persona che mi ha aiutato a essere qui, dove sono ora".

"Nel 2010 Jules parlò con Nicolas Todt, il mio manager, in modo tale che io fossi supportato per arrivare in F1. Per me, per la mia carriera, lui è stato decisivo. E prima di quell'episodio, siamo sempre stati molto, molto amici. E anche le nostre famiglie sono ancora molto vicine tra loro".

"Dunque quando arrivo a Suzuka penso sia sempre un posto molto speciale. Correrà con un casco per lui, in questo fine settimana, e chiaramente, come sempre, sarà nel mio cuore. Per me sarà molto importante fare bene in questo fine settimana".