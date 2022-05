F1 | Leclerc: "Bene la pole, ora dobbiamo gestire bene le gomme"

Carica lettore audio

Quando ci si gioca un Mondiale punto a punto, riuscire a dare una mazzata al morale del rivale è sempre importante. E probabilmente oggi Charles Leclerc è riuscito a rifilarne una a Max Verstappen, che si stava già pregustando la pole position del Gran Premio di Spagna.

Dopo essere riuscito a risparmiare un set di gomme in ottica gara, passando il taglio della Q2 con un set di soft usate, il pilota della Ferrari ha commesso un errore nel primo tentativo della Q3, finendo in testacoda alla chicane che conduce all'ultima curva.

Il tutto mentre il rivale della Red Bull si era messo davanti a tutti, con un tempo che sembrava difficilmente battibile dalla concorrenza. Un colpaccio per l'olandese, che in questo fine settimana aveva dato la sensazione di essere a postissimo in ottica gara, ma non altrettanto al top sul giro secco.

Il monegasco però non si è perso d'animo e nel suo unico tentativo a disposizione ha sfoderato un giro praticamente perfetto, scendendo addirittura fino a 1'18"750 per firmare la sua quarta pole position stagionale e rifilare ben 323 millesimi a Verstappen, che però non ha potuto rispondergli a causa di un calo di potenza nel suo ultimo giro.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Mi sento bene. E' stata una qualifica molto difficile, soprattutto nella Q3, perché ho commesso un errore nel primo tentativo", ha detto Leclerc a caldo, subito dopo essere sceso dalla sua F1-75.

"A quel punto, ovviamente, avevo soltanto un giro, ma è andato estremamente bene. Ho avuto qualche piccolo spavento, ma alla fine sono riuscito a fare tutto alla perfezione e sono molto contento della pole position. E' stato un ottimo giro", ha aggiunto.

Nonostante la pole, Charles ha messo tutti in guardia, visto che venerdì le Rosse avevano avuto qualche problema nella gestione delle gomme nel long run, che però oggi avevano dato la sensazione di aver risolto nella FP3. Il leader del Mondiale, tuttavia, rimane molto prudente.

"Abbiamo una buona posizione in partenza, però nelle ultime gare abbiamo faticato nella gestione delle gomme rispetto alla Red Bull. Poi Max è appena alle nostre spalle, quindi se non riusciremo a gestire bene le gomme perderemo la gara. Dobbiamo capire bene la situazione, cercando di fare un bel lavoro da questo punto di vista".

Con Carlos Sainz in terza posizione, Verstappen sarà nel sandwich delle Rosse, quindi si potrà almeno provare a giocare di squadra: "Sì, ci proveremo. Speriamo di poter fare una doppietta io e Carlos, sarebbe fantastico per la squadra. Sicuramente daremo tutto per questo".