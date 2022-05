F1 | Leclerc: "Avevo tutto sotto controllo, non le prime 3 curve"

Carica lettore audio

Sfruttare un involontario aiuto di un avversario non è certo peccato nello sport. Ma per farlo devi essere al posto giusto, al momento giusto, e devi anche aver fatto tutto correttamente per girare la situazione e portarla dall'iniziale svantaggio a un vantaggio. Charles Leclerc ha fatto tutto perfettamente nelle Qualifiche del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1.

Il pilota della Ferrari ha ottenuto il miglior tempo in Q3, mentre nell'ultimo tentativo - quello decisivo per le sorti della lotta alla pole - Max Verstappen ha commesso un errore, lasciando strada libera al monegasco. Leclerc ha ringraziato e ha portato a casa la 12esima pole della carriera.

Un risultato molto importante per lui e per la Ferrari, perché l'1'28"796 con cui è arrivata la pole non è certo stato un giro perfetto. Il primo settore è stato più lento rispetto a quello di Carlos Sainz Jr. e anche il terzo non è certo stato pulito. Però è bastato e domani il 24enne di Monte-Carlo sa bene che dovrà sfruttare una situazione del genere per mettersi alle spalle Imola e tornare ad ampliare il proprio margine in classifica sui diretti rivali per il titolo.

"Durante la qualifica ho sempre avuto tutto sotto controllo. Nell'ultimo giro delle qualifiche, però, ho sbagliato in curva 1, 2 e 3. Ho fatto fatica per tutto il weekend in quel tratto con l'assetto che ho in macchina. Sul passo gara le faccio bene, ma sul giro secco faccio fatica. Lì ho perso tanto rispetto a Carlos e ad altri. Dopo ho spinto al massimo e sono comunque riuscito a fare bene. Resta il fatto che dobbiamo capire bene le prime tre curve".

Carlos Sainz, Ferrari, pole man Charles Leclerc, Ferrari, parlano dopo le qualifiche Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Archiviata la lotta sul giro veloce, Leclerc sta già pensando al passo gara. Se il suo ha avuto modo di vederlo nelle Libere 2 di ieri, il grande punto interrogativo è legato al passo di Max Verstappen. Ieri l'olandese non ha girato a causa di un problema idraulico sulla sua RB18, per questo arriverà in gara al buio, senza sapere il reale potenziale della sua vettura e di come risponderanno le gomme all'assetto scelto.

"Il passo gara era abbastanza buono. Non abbiamo i riferimenti di quello di Max, ma li abbiamo su quelli di Perez e il nostro passo era abbastanza buono rispetto al suo. Ma non dobbiamo scartare Max, perché domani con più giri sarà vicino a noi e le Red Bull sui rettilinei vanno fortissimo".

"Abbiamo fatto pochi giri con tanta benzina. L'asfalto è molto diverso da quello che abbiamo visto sino a ora. Anche fisicamente sarà una gara molto dura perché le temperature sono molto alte e in macchina fa tanto caldo".

"Domani sarà importantissimo mantenere la vetta dopo la partenza e sono felice di avere accanto a me Carlos. Se rimaniamo nelle prime due posizioni dopo il via sarà molto importante per il resto della nostra gara", ha concluso Leclerc.