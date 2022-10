F1 | Leclerc ammette: "Giusti i 5" di penalità che ho ricevuto"

Carica lettore audio

Max verstappen è diventato campione del mondo 2022 quando aveva ormai tagliato il traguardo da una ventina di secondi. Arrivato alla chicane, mentre era intento a difendersi dagli attacchi di Sergio Perez, Charles Leclerc è arrivato lungo in staccata.

Dunque è stato costretto a tagliare la chicane e a rientrare in pista, tenendosi alle spalle Sergio Perez. Una volta arrivato nel Parco Chiuso, Charles è stato prima investigato e, dopo pochi minuti, penalizzato di 5". Questo ha permesso a Perez di salire al secondo posto e a Verstappen di avere la matematica certezza di aver conquistato il secondo - per altro meritato - iride della carriera.

Nel corso dell'ultimo stint di gara, Leclerc ha faticato molto a gestire le gomme intermedie. Dopo un primo giro in uscita dai box piuttosto spinto, in cui il monegasco aveva recuperato circa mezzo secondo nei confronti di Verstappen, la Rossa ha iniziato a perdere prestazione per aver letteralmente mangiato le gomme anteriori.

A fine gara Leclerc ha spiegato i motivi che lo hanno indotto all'errore alla chicane e che, addirittura, a suo avviso la penalità di 5" ricevuta per aver colto un vantaggio non regolare è stata giusta.

"Dovevo arrivare alla fine con quelle gomme, dovevo cercare di farle sopravvivere sino al termine del gran premio. La parte finale è stata estremamente difficile. Ovviamente Checo stava mettendo tanta pressione e io ero davvero in difficoltà con entrambe le gomme anteriori. Alla fine ho commesso un errore, ma oggi eravamo davvero in difficoltà".

"Quando ho fatto l'errore ho cercato di minimizzarlo cercando di andare dritto. Non sapevo che fosse l'ultimo giro, ma 5 secondi di penalità sono stati giusti, se devo essere onesto".

Di diverso avviso Mattia Binotto. Il team principal della Ferrari, intervenuto ai microfoni di Sky Sport pur non essendo presente a Suzuka (era a Maranello), ha speso parole pesanti nei confronti della FIA e dei commissari per la decisione presa che ha penalizzato Leclerc.

"Charles non ha guadagnato alcun vantaggio tagliando quella chicane. Era davanti di qualche decimo e di qualche decimo davanti è rimasto. Quindi quando abbiamo visto la nota per 'unfair advantage' eravamo tranquilli che non sarebbe successo niente. Invece pochi secondi dopo hanno addirittura deciso senza sentire i piloti dando 5 secondi di penalità. Come un po' la partenza oggi, senza farli partire dietro la Safety Car perché le condizioni erano critiche, poi un trattore in pista. La FIA sta dimostrando che la situazione non è semplice e che bisogna assolutamente migliorare le cose".

"Noi ne parleremo nelle sedi opportune come ho detto prima, ma è inaccettabile. Inaccettabile vedere come sono state prese certe decisioni. Non abbiamo avuto vantaggi dall'uscita di Charles e i commissari non hanno sentito nemmeno i piloti. Due infrazioni identiche, considerando quella della volta scorsa, ma due modi di giudicare diversi. La volta scorsa Perez che poverino non riesce a seguire una Safety Car... Ne dobbiamo prendere atto, ma anche capire come migliorare questa situazione, perché così non va bene".

Il problema universalmente riconosciuto delle F1-75 è un consumo gomme estremamente accentuato rispetto a quello visto sulla Red Bull. Binotto ha spiegato così i problemi avuti da Leclerc nel corso dello stint fatto su gomme intermedie.

"L'ipotesi più accreditata è che Charles abbia spinto troppo all'inizio. Le anteriori si sono distrutte. C'era graining e con le condizioni di pista non si è riuscito a pulire. Da lì in poi lui stesso diceva che non riusciva a far girare la macchina. I giri che ha fatto per provare a recuperare su Max hanno probabilmente compromesso tutta la gara restante. E' qualcosa da imparare, perché al venerdì avevamo già visto questa situazione. Forse ci sarebbe da fare un po' di mea culpa".