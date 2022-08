F1 | Leclerc: "Affronto una gara alla volta, ma credo nel titolo"

Carica lettore audio

Charles Leclerc è stato tra i primissimi piloti ad arrivare nel paddock di Spa, una consuetudine per il monegasco. “Vacanze? Ne avevo bisogno, la prima parte della stagione è stata piena di alti o bassi, tante emozioni, e alla fine portano ad essere stanchi. Ero felice di poter andare in vacanza, ho cercato di utilizzare queste tre settimane nel miglior modo possibile, trascorrendo tempo con la mia famiglia e i miei amici. E sì, tutto è stato molto bello”.

Non è ancora ufficiale se il ritorno in pista di Leclerc inizierà con un handicap di cinque posizioni sulla griglia di partenza di domenica o se la penalità sarà maggiore. Nella serata di Spa le indicazioni puntano su una power unit completamente nuova, ma le bocche tassativamente cucite del team non concedono molti appigli per strappare anche solo un’indicazione.

Leclerc, ovviamente, è stato silente in merito, ma non si è nascosto quando gli è stato chiesto come gestirà una situazione che lo vede distante 80 punti da Verstappen nella classifica generale.

“Affronteremo le prossime nove gare una alla volta – ha spiegato - dovremo ovviamente cercare di massimizzare ogni opportunità che avremo davanti, e personalmente io credo ancora nel campionato. Certo, sarà una sfida molto difficile, ma ci crederò fino alla fine”.

E quando gli è stato fatto notare che nel 2013 Vettel vinse tutte le nove gare in programma dopo la pausa estiva, Charles ha sorriso:

“Sì, ma bisogna farlo, è più facile a dirsi… Iniziamo col vedere cosa ci riserverà questo weekend. Questa è una pista molto speciale per me, ci ho ottenuto la mia prima vittoria in Formula 1 ma in condizioni decisamente strane a causa di quello che era accaduto il giorno precedente ad Antoine (Hubert)”.

Prima della partenza per Spa la squadra ha scattato una foto a Maranello, che ritrae Leclerc e Sainz con in mezzo Mattia Binotto e sullo sfondo la squadra. Un segnale di compattezza, particolarmente significativo in questo momento della stagione...

“Avevamo fatto una foto simile nel 2019 – ha raccontato Leclerc – poi nel 2020 e 2021 a causa delle restrizioni Covid non è stato possibile replicarla. Mi piace vedere tutta la fabbrica, tutto il reparto formule, è un momento in cui vedi i volti di chi lavora dietro le quinte, ed ovviamente anche un’opportunità per ringraziarli".

"Abbiamo attraversato momenti difficili, ma ora siamo tornati a lottare per le vittorie. Tornando all’Ungheria, abbiamo analizzato tutto l’accaduto e cresceremo. Lo abbiamo fatto finora e continueremo a farlo”.