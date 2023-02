F1 | Leclerc: "Abbiamo migliorato i punti deboli, l'obiettivo è il titolo"

Carica lettore audio

Dopo una lunga attesa, è finalmente giunto il grande giorno, quello del lancio di una nuova Ferrari dove nascono attese, speranze e curiosità. Durante la conferenza stampa con i media tenutasi a Maranello a fine gennaio, il nuovo Team Principal Fred Vasseur non ha nascosto che la SF-23 dovrebbe essere la vettura con cui la squadra di Maranello vuole ambire a conquistare entrambi i titoli mondiali.

A difendere i colori della Scuderia saranno i confermati Charles Leclerc e Carlos Sainz, con il monegasco che vuole riscattare un 2022 iniziato nel migliore dei modi ma concluso sottotono, complice una vettura che ormai aveva perso terreno dalle altre squadre di testa. Durante l’inverno il team ha lavorato per sistemare alcuni punti deboli della F1-75, soprattutto a livello aerodinamico e di affidabilità, affinando ulteriormente diverse soluzioni. Importante il lavoro svolto anche a livello sospensivo.

L’ambizione del numero 16 è la stessa del team, riportare a Maranello i titoli mondiali e, per riuscirci, servirà sia conquistare un maggior numero di vittorie rispetto allo scorso anno che trovare una maggior costanza in termini di risultati. Dalle indicazioni ricavate dal lavoro al simulatore, il feeling del monegasco con la nuova vettura sembra positivo, anche se alcuni interventi richiederanno qualche piccolo adattamento in termini di stile di guida.

Raccontaci le tue emozioni la prima volta che hai visto la SF23

“È stato bellissimo. L’ho vista solo due minuti fa completamente montata per la prima volta, ma è sempre una sensazione fantastica, significa che l’inizio della stagione è molto vicino. Abbiamo lavorato molto sulla nuova vettura e finalmente è completa. I test saranno a breve, poi la prima gara”

Sei arrivato secondo nello scorso campionato con tre vittorie, dopo un fantastico avvio di stagione. Cosa ci puoi dire di quest’anno?

“Vogliamo migliorare. L’anno scorso abbiamo fatto un buon passo in avanti, dobbiamo fare lo stesso quest’anno, sperando di vincere il mondiale. Questo è l’obiettivo per il team e per il team, vincere più gare ed essere più costante dalla prima all’ultima gara e, speriamo, di poter conquistare il titolo”.

Come ti è sembrata la SF-23 al simulatore rispetto allo scorso anno?

“Buona. Dobbiamo chiaramente sempre attendere prima di vedere la macchina in pista per correlare i dati, ma il feeling al simulatore è stato positivo. Ci sono alcune differenze per cui dovremo adattare leggermente lo stile di guida, ma il feeling nel complesso è buono. Penso che i punti deboli che avevamo lo scorso anno sono migliorati con la vettura di quest’anno, che era l’obiettivo, ma dobbiamo chiaramente attendere i primi giri per comprendere a fondo”.

La pausa invernale è stata più lunga delle scorse stagioni. Come ti sei preparato?

“Ho passato la mia pausa invernale allenandomi per la maggior parte. Nella prima parte mi sono rilassato con la mia famiglia e i miei amici, ma dopo di ciò mi sono allenato duramente. Sono andato sulle montagne italiane, ho passato un paio di settimane lì, un allenamento intenso. In realtà non è sembrata così longa, ma va bene, perché mi mancava correre”.

Guardi con attenzione a qualche gara quest’anno?

“Penso come ogni anno, Monaco e Monza sono due appuntamenti speciale per noi e per me. Monaco è la mia gara di casa, Monza è la gara di casa per il team e abbiamo moltissimo supporto lì. Quindi queste due gare. E Las Vegas sarà un evento speciale, un nuovo Gran Premio sul calendario, la Formula 1 sta diventando sempre più importante negli Stati Uniti, sono certo che sarà speciale”.