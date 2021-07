F1: Leclerc a Silverstone con un casco celebrativo per la Rossa

Per la Ferrari in Gran Premio di Gran Bretagna 2021 sarà una gara molto speciale. Sono passati infatti 70 anni dalla prima vittoria del Cavallino Rampante in F1 ottenuta con una 375 F1 da Jose Froilan Gonzaleznel 1951 proprio a Silverstone.

Per omaggiare il primo successo della Rossa nella massima serie a ruote scoperte del motorsport, Charles Leclerc ha pensato di realizzare un casco celebrativo che indosserà nel corso del fine settimana.

Questo casco, come potete vedere dalla foto, è molto semplice. Praticamente tutto rosso, sulla calotta riporta la scritta "1951 British Grand Prix First Win Ferrari 375 F1".

Ai lati del casco rimane il numero di gara del monegasco, il 16, ma anche un accenno del disegno originale del casco che indossa quasi tutti i gran premi. Anche nella parte posteriore rimane la bandiera del Principato di Monaco, sua città natale dove risiede attualmente.

"Questo è il mio casco per questo fine settimana. E' un casco molto speciale per il team. Sono 70 dalla prima vittoria della Ferrari in Formula 1 con la 375 F1. Quella vettura la guiderò domenica, proprio prima della gara. Spero vi piaccia e spero ci porti fortuna in questo weekend", ha dichiarato Leclerc in un breve video diffuso dalla Ferrari sulle proprie pagine social.