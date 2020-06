Leclerc a Lonato si è allenato col kart Birel-ART

Charles Leclerc non sta fermo un attimo: il pilota ferrarista oggi è stato protagonista in karting sulla pista South Garda di Lonato. Il monegasco, infatti, si è allenato sul tracciato bresciano con un kart della Birel-ART in vista del ritorno su una F1 programmato a Fiorano dalla Ferrari prima di andare a Spielberg per il GP d’Austria.

La squadra del Cavallino, come ha già fatto la Mercedes, metterà in pista una SF71-H che ha corso nel 2018, visto che a Maranello non hanno intenzione di usare il secondo giorno di filming day che autorizzerebbe l’uso della SF1000.

Leclerc è parso in gran forma: dopo aver soddisfatto le richieste dei tifosi che cercavano un autografo, il giovane del Principato ha iniziato una intensa seduta di allenamento, ritrovando le stesse persone che lo avevano portato a mettersi in mostra nelle prime fasi della sua carriera.

Charles è stato particolarmente attivo durante il lockdown partecipando a molte corse di eSport. Nel weekend sarà nella postazione che il marchio del Cavallino ha allestito nel Museo Ferrari per partecipare alla 24 Ore di Le Mans Virtuale insieme ad Antonio Giovinazzi e ai due piloti eSport della Ferrari, Enzo Bonito e David Tonizza.