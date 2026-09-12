F1 | Leclerc 5° ma soddisfatto: "Forse sono andato oltre il limite in alcune curve, ma il potenziale era questo"

C’era un elemento che in casa Ferrari sia il Team Principal sia i piloti avevano letto con grande lucidità. Il punto decisivo della qualifica sarebbe stato anticipare correttamente il livello di grip in Q3, perché è lì che con ogni probabilità si sarebbe giocata la lotta per la pole position. E in effetti, scorrendo la classifica, tra i primi cinque il distacco è minimo, con meno di due decimi a separare le vetture.

Un gap non così ampio, considerando la natura del tracciato, che offre un mix molto vario: curve profondamente diverse tra loro, alternanza di zone veloci e tratti lenti, e rettilinei in cui diventa fondamentale capire come distribuire e sfruttare al meglio l’energia. Al Cavallino è mancato proprio quel decimo extra in Q3, quel guizzo che spesso si avverte come assente quando si arriva all’ultima manche.

D'altronde non è una sorpresa: la SF-26 ha spesso confermato di essere una monoposto più efficace sul passo che capace di graffiare e sorprendere i rivali sul giro secco. Anche per questo Charles Leclerc si è detto comunque soddisfatto della sua quinta posizione, a circa due decimi dalla vetta.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Al di là di qualche sbavatura, in particolare nella chicane 5/6, che nel primo tentativo aveva contribuito a generare un gap di due decimi nel primo settore, il Ferrarista sente di aver davvero portato la Rossa al suo pieno potenziale. Va anche considerato che Leclerc sta utilizzando la precedente specifica di motore, già con diverse gare alle spalle, perché l’unità aggiornata è rimasta a Maranello per ulteriori controlli dopo l'incidente di Monza.

“Credo che alla fine le sensazioni siano positive. Penso che il giro in Q3 sia stato buono, è una qualifica difficile, dove devi essere super concentrato e devi provarci. L’ho fatto, ma credo di essere andato un po’ oltre il limite in alcune curve e ho perso qualcosa, oltre forse ad aver perso qualcosa sui rettilinei per il fatto di avere la vecchia specifica. Ma questo è dipeso da me. Ma credo che, nel complesso, abbiamo massimizzato il nostro potenziale e abbiamo fatto un buon lavoro oggi”, ha detto Leclerc.

È vero che, nel complesso, quanto perso sui rettilinei rispetto al compagno di squadra non mostri differenze così significative, ma con una classifica così compressa, anche pochi centesimi avrebbero potuto restituire due posizioni, un dettaglio cruciale su una pista dove il sorpasso sarà estremamente complicato.

“Quando vedo che sono solo a un decimo e mezzo dalla pole, penso che potessimo essere vicini, ma se chiediamo a tutti i piloti, tutti i piloti hanno sempre qualcosa in più da trovare su una pista così”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

In vista della gara di domani, c’è un tema che alla vigilia era già emerso con forza e che la pista ha confermato senza lasciare dubbi, ossia la difficoltà nel sorpassare. Il tracciato è stretto, i rettilinei sono brevi e serve una differenza di potenza ed energia davvero consistente per provare un attacco credibile. È per questo che la speranza è che la corsa si apra anche ad altri fattori, a partire dalla gestione della gomma.

Venerdì si è visto un degrado piuttosto marcato, dovuto più alle temperature elevate che a un vero cedimento progressivo della mescola, al punto che in realtà si è visto anche del graining, qualcosa che accade spesso sui cittadini. L’asfalto è molto liscio, la gomma tende a scivolare e a lavorare male se non gestita con attenzione, soprattutto nei primi giri, con tempi che si alzano progressivamente nel corso dello stint.

Nel paddock l'idea comunque è che questo degrado possa attenuarsi domani, perché su tracciati cittadini di questo tipo, dove si corre poco durante l’anno, il livello di grip cresce in modo deciso nel fine settimana, contribuendo a ridurre il consumo. D’altra parte, con oltre 50°C di pista e tanto traffico, il degrado potrebbe restare un fattore determinante, aprendo la porta a scenari diversi, in particolare a un undercut ben orchestrato.

“Sarà difficile sorpassare. La partenza giocherà un ruolo chiave, così come il degrado delle gomme, dato che durante le prove libere abbiamo visto problemi con l’anteriore. Vediamo come andrà domani, se sarà meglio o no. Ma non sarà così, dipenderà tutto dalla gestione degli pneumatici. Ma a quel punto non so quanto sarà semplice sorpassare per noi, ma la gestione delle gomme sarà sicuramente centrale”, ha aggiunto il monegasco del Cavallino, che domani avrà anche un set di soft in più nuovo risparmiato proprio per la corsa.